Cristian, motorista: «Me podría haber matado y se dio a la fuga»

«No entiendo cómo hay gente así, capaz de escaparse sabiendo que han provocado un accidente grave. Me podría haber matado, pero ni siquiera se paró a ver cómo estaba». Cristian, un vecino de Palma de 25 años, muestra su indignación mientras se recupera en su casa de las graves lesiones que sufrió el domingo en Portals, cuando su moto fue derribada por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

Según explica él mismo, el accidente ocurrió el pasado domingo sobre las siete y media de la mañana, cuando el joven se dirigía a su trabajo, en la recepción de un hotel de Portals. «Yo iba tranquilamente y cerca de la rotonda de Portals un vehículo que estaba parado se incorporó de repente justo cuando yo pasaba. Intenté frenar, pero no pude evitar golpear contra su parte trasera izquierda y salí volando. En cuanto caí me di cuenta de que me había hecho daño en el brazo».

El motorista se quedó tendido en el suelo, y mientras tanto, el conductor que había provocado el accidente se fue sin prestarle asistencia. «Yo estaba gritando de dolor y se acercaron varias personas a ayudarme. Enseguida llegaron dos policías y una ambulancia», continúa Cristian.

Los sanitarios se percataron de inmediato de que tenía una lesión muy grave en el brazo, un diágnostico que confirmaron en el hospital. «Tenía el cúbito destrozado y astillado, y la muñeca afectada», prosigue el joven herido. El lunes fue sometido a una operación en la que le colocaron una placa y ocho tornillos, «que voy a tener que llevar de por vida».

Cristian recibió ayer el alta hospitalaria y pudo volver a su casa en Palma, donde le espera un largo periodo de convalecencia. «Ahora solo puedo esperar, que el brazo me quede lo mejor posible. Tendrán que pasar unas seis semanas para que suelde y luego ver que no me queden secuelas».

Mientras tanto, sigue repasando lo ocurrido y vuelve a indignarse con el comportamiento del conductor. «Me podría haber matado perfectamente, el doctor me comentó que, dentro de lo que cabe, he tenido suerte, porque tengo golpes por todo el cuerpo. No entiendo cómo puede haber gente así, que se vayan de rositas dejando a una persona gravemente herida ».

Cristian recuerda que el vehículo que causó el accidente era un todoterreno pequeño, tipo SUV, de color rojo oscuro. Ahora solo puede esperar que la Policía Local de Calvià localice el vehículo e identifique al conductor que se dio a la fuga.