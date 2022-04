"Estábamos durmiendo y he oído una explosión. La cocina estaba ardiendo y no podíamos salir por el humo y el fuego", recordaba esta mañana Juan Mas, uno de los moradores de la vivienda afectada por un incendio de madrugada en Palma. El siniestro ha dejado ocho intoxicados, los tres residentes en el domicilio y cinco agentes de Policía que los han rescatado. Todos están fuera de peligro.

Los hechos han ocurrido poco después de la una y media de la madrugada en el segundo piso del número 68 de la carretera de Valldemossa. Mas, su mujer y la madre de ella, una anciana de 89 años, estaban durmiendo cuando un estruendo los sobresaltó. "He ido hacia la cocina, pero no he podido pasar del comedor", explica el hombre. Tras alertar a los servicios de emergencias, los tres intentaron refugiarse en el salón.

La primera patrulla que ha llegado al lugar estaba formada por dos agentes de la Policía Nacional que recorrían la ciudad de paisano. Han optado por abrir la puerta a la fuerza y han llegado hasta las víctimas. Con la ayuda de otros compañeros y efectivos de la Policía Local, han conseguido sacar de allí al matrimonio, iluminando el camino con sus linternas. Luego, han regresado al interior del domicilio para rescatar a la anciana, a la que habían dejado asomada a una ventana para evitar que inhalara humo. Los agentes han llevado a la mujer en volandas hasta el exterior.

Al lugar han acudido también dotaciones de los Bombers de Palma y varias ambulancias del Ib-Salut. Tanto los tres moradores de la vivienda como cinco policías han tenido que ser atendidos. Presentaban síntomas de intoxicación por inhalación de humo. Todos, salvo la anciana, fueron trasladados a centros sanitarios aunque no se temía por la vida de ninguno de ellos.

El fuego ha arrasado completamente la cocina de la vivienda y el humo se ha extendido por buena parte del piso. Según las primeras pesquisas, un fallo eléctrico en un lavavajillas ha sido el origen del siniestro. La familia se afanaba esta mañana en recoger sus pertenencias para instalarse en casa de su hija hasta que los destrozos causados por el incendio sean reparados.