Caso Cecilio Lera retoma la Alcaldía en Castroverde tras quedar en libertad

Cecilio Lera Blanco ha retomado ya su actividad como alcalde del Ayuntamiento de Castroverde de Campos, tras quedar en libertad bajo fianza a primeros de este mes de abril por orden de la Audiencia de Zamora días antes de que la jueza de Villalpando le imputara por un delito de corrupción de menores, descartado el de inducción a la prostitución por el que se le investigó desde noviembre de 2021.

El mandatario municipal del PSOE tiene previsto convocar un pleno próximamente para abordar diversos proyectos que tenía pendientes cuando fue detenido y encarcelado el 30 de noviembre de 2021 acusado de ofrecer 300 euros a una adolescente de 16 años, vecina del pueblo, el 24 de noviembre del año pasado, cuyos padres son amigos del acusado. Su condición de imputado no implica que no pueda ejercer el cargo de alcalde al que se aupó hace 42 años, es decir, no conlleva la inhabilitación para cargo público que solo se podría aplicar si es condenado finalmente.

El exhostelero acude ya a la Casa Consistorial con asiduidad, como lo hacía antes de su arresto y con la misma dedicación, según indican fuentes próximas al municipio. Su condición de encausado le ha mantenido apartado de las funciones de alcalde apenas cuatro meses, los que ha permanecido en Topas como medida provisional para asegurarse de que no volvería a aproximarse a la menor.

Tres días después de su ingreso en Topas, la Corporación acordaba en sesión plenaria a puerta cerrada nombrar al primer teniente de alcalde, Diodoro Conde Vicente, como sustituto de Lera Blanco mientras permaneciera en prisión como acusado.

El próximo Pleno que se celebre tendrá que dejar sin efecto el decreto por el que se aprobó, el 3 de diciembre de 2021, dejar al frente del Consistorio de forma temporal al número dos de la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Castroverde, de acuerdo con el Funcionamiento de las Entidades Locales.

El equipo de Gobierno que preside Lera Blanco está constituido por otros cuatro concejales independientes que se presentaron a las elecciones de 2019 bajo las siglas del PSOE: Petra Martínez Martínez, Iraida Morejón Casquete, María Gemma Villarroel Collantes y Diodoro Conde Vicente. En la oposición, están dos ediles del PP, José Javier Agüero Centelles y Rosana Hernández Prieto.

El conocido exhostelero, que tiene obligación de personarse los días uno y 15 de cada mes en el Juzgado de Villalpando que investiga los hechos denunciados por los padres de la adolescente, se encuentra ya en fase de desintoxicación del alcohol con un seguimiento riguroso del tratamiento al que la Audiencia de Zamora condicionó su puesta en libertad con cargos tras abonar una fianza.

Durante los meses de reclusión comenzó un tratamiento para superar su adicción a bebidas alcohólicas, según pudo saber este diario. Los magistrados, que rechazaron el primer recurso del alcalde contra el auto de prisión provisional salvo que ingresara en régimen cerrado en un centro de deshabituación para alcohólicos, accedieron al segundo recurso que pedía su libertad con cuatro condiciones: abono de una fianza, tratamiento ambulatorio, orden de alejamiento de la menor y la firma en el Juzgado.

Los magistrados sopesaron que no existe riesgo de fuga por parte del investigado. En el auto, tomaron en consideración que la supuesta conducta delictiva del regidor municipal podría haber estado directamente relacionada con que se encontraba totalmente ebrio la tarde del 24 de noviembre en la que abordó a la menor a la salida de un bar del pueblo para hacerle la proposición sexual.

Una grabación en la que Lera Blanco se dirige a la menor en los términos de la denuncia justificó su ingreso en prisión provisional.