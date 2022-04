Una familia polaca, entre los que había dos niños de 10 y 12 años, han sido rescatados la noche del miércoles en el Torrent de Pareis. Bombers de Mallorca y el Grupo de Rescate e Intervención de Montaña (GREIM) de la Guardia Civil participaron en el operativo en la Serra de Tramuntana, que se prolongó durante tres horas y media.

La llamada de emergencia se efectuó sobre las siete de la tarde del miércoles. Una familia polaca había ido de excursión esa tarde con sus dos hijos a la playa de sa Calobra. En un momento dado se les ocurrió remontar el Torrent de Pareis, pese a que no llevaban la equipación necesaria para afrontar una excursión tan compleja de montaña.

Al quedar enriscados, no poder avanzar ni retroceder, los excursionistas llamaron al 112. Bombers de Mallorca, procedentes del parque de Sóller, y guardias civiles del GREIM se dirigieron hacia el lugar. La familia no llevaba prendas de abrigo suficientes ante la caída de la noche y la consiguiente bajada de temperaturas y calzaban sandalias, no aptas para caminar por las rocas.

Los servicios de rescate acompañaron a pie a la familia polaca desde las siete de la tarde hasta las diez y media de la noche. Entonces, los excursionieistas llegaron a sa Calobra sanos y salvos.