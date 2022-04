Semana Negra | Adiós a un mito de la Policía Local de Llucmajor

La Policía Local de Llucmajor rindió el pasado miércoles un emotivo homenaje al agente Antonio Figueroa, que se jubila después de 32 años de servicio. Sus compañeros se reunieron en el cuartel para darle una cálida despedida, en una jornada agridulce y de sentimientos encontrados. Figueroa ha dejado una importante huella no solo en el cuerpo policial sino también entre los vecinos del municipio, que destacan su carácter entrañable y cercano.

El acusado que fue al juicio con una mascarilla de la Policía

Una decena de vecinos de Son Banya comparecieron en un juzgado de lo penal de Palma por la agresión que sufrieron tres policías en el poblado. Uno de los acusados se presentó a la vista con una mascarilla que sonaba a burla: llevaba el escudo de la Policía Nacional. Los procesados, que reconocieron los hechos tras pactar con la fiscalía, comentaban en el pasillo la indemnización de 12.000 euros que deben pagar a los agentes. «¡Hoy se van a poder comer un buen chuletón!», decía uno. «¡A ver si se atragantan!», replicaba otro. En la sala, uno de los acusados exigió a gritos a los periodistas que no hicieran fotos del juicio. Evidentemente, no le hicimos ningún caso.

‘La Paca’, deprimida por su regreso a la cárcel de Palma

Y hablando de Son Banya, su histórica matriarca, ‘La Paca’, no acaba de asimilar su nuevo ingreso en prisión tras ser detenida en la ‘Operación Origen’ de la Guardia Civil. Máxime cuando acariciaba su acceso a la libertad condicional en apenas unos pocos meses. «Está muy deprimida, no acaba de entender su detención y asegura que ella no tiene nada que ver», apuntan fuentes de su entorno. La mujer ya exteriorizó su disconformidad con su detención desde antes de bajar del furgón de la Guardia Civil camino de los juzgados y clamaba a los cuatro vientos: «No me ha dado tiempo de traficar». Sin embargo, los investigadores del instituto armado sostienen que estaría recomponiendo el tráfico de drogas en el poblado.

La justicia por su mano en Son Gotleu

Los vecinos de Son Gotleu están acostumbrados a casi todo. Las redadas y las detenciones se suceden en el barrio con frecuencia y no se sorprenden ya prácticamente de nada. Sin embargo, el intento de secuestro de un niño, a plena luz del día, cuando el pequeño jugaba a la pelota en una plaza les ha soliviantado sobremanera. Muchos residentes se han juramentado para impedir que el individuo pueda volver a pisar las calles del barrio. Algunos de ellos, los más exaltados, se han conjurado para tomarse la justicia por su mano si este sujeto vuelve a aparecer por la zona.