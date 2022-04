Semana negra | El súper recibe su merecido en la policía local

Pocas personas concitan un afecto tan unánime. Joan Lluís Sánchez, el Súper, veterano oficial de la Policía Local de Palma, recibió el pasado miércoles el homenaje de sus compañeros en el cuartel de Sant Ferran, donde le entregaron el diploma que le acredita como merecedor de la medalla de oro al mérito policial, que se le impondrá oficialmente durante la celebración de la próxima Diada de la Policía. Bregado durante años en grupos como la Unitat d’Intervenció Immediata (UII), pasó luego al gabinete de prensa y a la sala del 092 cuando sus problemas de salud le obligaron a dejar el servicio en la calle. Y allí por donde estuvo dejó muestras de su profesionalidad y buenos amigos. Basta ver la avalancha de felicitaciones que ha recibido por su condecoración.

Otra veterana muy querida se despide en el 061

Y esta semana ha sido también objeto de homenaje Magdalena, una de las teleoperadoras más queridas del 061. Se jubila tras 25 años de servicio, en los que ayudó a numerosas personas a través del teléfono. Se distinguió siempre por su serenidad, a veces en circunstancias muy difíciles, y por su buen talante a la hora de atender las llamadas que se recibían en la central de emergencias sanitarias.

Tres chavales sobre un patinete eléctrico en la calle Sant Miquel

Los viandantes se quedaron boquiabiertos el miércoles al mediodía al ver la exhibición, casi circense, de tres jóvenes que iban a toda velocidad sobre un patinete eléctrico por el tramo final de la calle Sant Miquel de Palma. El primero iba sentado con las piernas cruzadas sobre la plataforma, el segundo llevaba el manillar y el tercero iba cogido a él. Resulta increíble que hubiera sitio para todos, porque eran chavales creciditos. Una vez te arriesgas a circular así, no es de extrañar que ninguno llevara el preceptivo chaleco reflectante y que se saltaran el semáforo en rojo para cruzar las Avenidas.

Un condenado preocupado por sus futuros delitos

Tras una negociación que se prolongó durante casi tres horas, un hombre acabó aceptando una condena de un año y medio de cárcel por una estafa a su exmujer. No le salió mal la jugada, teniendo en cuenta que la fiscalía pedía inicialmente casi diez años de prisión. El pacto entre las acusaciones y su abogado incluía además que la pena quede suspendida a condición de que no vuelva a cometer ningún delito en los próximos años. El tribunal le advirtió de que si lo hacia, sería encarcelado. «¿Y si tengo un accidente con el coche?», preguntó el procesado al magistrado. «Tener un accidente no es un delito. A no ser que vaya bebido», puntualizó el juez, para tranquilidad del condenado.