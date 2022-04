El titular del Juzgado de Instrucción número siete de Palma, Antoni Garcias, ha decretado el ingreso de prisión de siete de los 25 detenidos que han pasado la tarde de este sábado a disposición judicial, tras ser detenidos esta semana en una operación antidroga de la Guardia Civil. Sobre estos, el juez ha decretado cárcel incondicional para cuatro de ellos y para los otros tres eludible bajo fianza.

A partir de las ocho de la tarde de este sábado, un total de 25 detenidos, de la treintena arrestada inicialmente, fueron puestos disposición judicial. La Guardia Civil estableció un dispositivo especial de seguridad en Vía Alemania para evitar que hubiera incidentes. Numerosos allegados de los arrestados se concentraron en las inmediaciones de la sede judicial para arroparles.

La Paca, la histórica matriarca de Son Banya, pasó a disposición judicial entre gritos en los que proclamaba su inocencia. "¡No he hecho nada, no ha dado tiempo de traficar!", clamó. La investigación determinó que su implicación en este caso no era muy relevante, pero al encontrarse en tercer grado y a la espera de la libertad condicional podría tener que reingresar a la cárcel.

Un centenar de agentes de la Guardia Civil se movilizó el pasado jueves por diversos puntos de Palma en la denominada operación Origen. La redada tenía por objetivo desmantelar activos puntos de venta de droga en la capital balear.