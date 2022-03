La Policía Nacional ha detenido en Palma a nueve personas por varios atracos cometidos en los últimos días. Ocho de los sospechosos son mayores de edad de origen español y argelino y el otro es menor. Los arrestos son fruto de los dispositivos policiales que llevan a cabo el Grupo Operativo de Respuesta, Grupos de Atención al Ciudadano y Unidad de Motos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, así como de los grupos de Investigación de las Comisarías de Distrito.

Los dispositivos se llevan a cabo los fines de semana en zonas de ocio para prevenir peleas y delitos contra el patrimonio y las personas, así como en otras zonas que demandan una respuesta policial contra los robos con violencia y que ha permitido la detención de nueve personas por tres robos con violencia en actuaciones independientes y sin que tengan ninguna relación entre ellas, tratándose de hechos aislados.

La última intervención se produjo ayer domingo, a la una de la tarde, cuando un hombre accedió a un cajero en el barrio del Molinar para de comprobar si había cobrado la pensión, momento en el que fue abordado por otro hombre que le amenazó con una navaja y le exigió que le diera 20 euros. La víctima le respondió que no tenía dinero encima y el atracador le intimidó para que lo sacara del cajero, amenazándole con pincharle y cortarle el cuello, respondiéndole que estaba esperando si le ingresaban la jubilación y que no tenía dinero. Pero el asaltante siguió amenazándole hasta que la víctima mostró un extracto para demostrar que no tenía efectivo en su cuenta en ese momento. El acusado reaccionó acuchillando el teclado del cajero violenta y repetidamente, saliendo repentinamente del lugar, siendo esta circunstancia aprovechada por la víctima para encerrarse por dentro echando el pestillo y llamando a la Policía.

Al instante una patrulla de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional que se encontraba en las inmediaciones se ha aproximado al lugar y ha procedido a la detención del presunto autor, tratándose de un hombre de 60 años y de origen español.

Cuatro detenidos por intentar robar un patinete eléctrico

Otra intervención se produjo el pasado 25 de marzo, sobre las 02:50 horas, en la avenida Joan Miró de Palma. Un hombre se dirigía a su domicilio a bordo de un patinete eléctrico, momento en el que fue abordado de manera sorpresiva por dos jóvenes que le interceptaron con la clara intención de desestabilizarlo y tirarlo al suelo, llegando uno de ellos a propinarle un fuerte manotazo, sumándose otros dos jóvenes que le impidieron el paso.

La víctima para evitar el robo consiguió zafarse de los cuatro y consiguió escapar y solicitar presencia policial.

Varias patrullas del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional se aproximaron al lugar y mientras unas atendían a la víctima otras efectuaron una batida por la zona consiguiendo interceptar a los cuatro jóvenes, tratándose de tres mayores, uno de 20 años de origen español y dos de 18 años uno español y otro argelino, así como de un menor de edad, procediendo a la detención de los mismos como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa.

Cuatro detenidos por el robo de un teléfono móvil

En otra intervención se detuvo a cuatro personas de origen argelino de 18, 19 y dos de 20 años como presuntos autores de un delito de robo con violencia perpetrado en un bar ubicado en el barrio de Son Gotleu a mediados del mes de enero, iniciándose una investigación por parte del Grupo de Investigación de la Comisaría Centro de la Policía Nacional, en la que se ha logrado detener a cuatro personas, las dos últimas detenciones se produjeron al final de la semana pasada.

Los hechos se produjeron sobre las 07:30 horas después de sustraer un teléfono móvil a un hombre, quien pidió a los cuatro jóvenes que se lo devolvieran y éstos se abalanzaron sobre la víctima propinándole varias patadas y puñetazos por todo el cuerpo. Los presuntos autores posteriormente huyeron del lugar y el hombre interpuso denuncia, llevando a cabo una investigación en la que se detuvo a los cuatro jóvenes.