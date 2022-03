Agentes de la Policía Local de Palma acudieron el miércoles por la tarde a la plaza de la iglesia de el Molinar tras recibir quejas sobre jóvenes que hacían carreras de motos. Los agentes identificaron a seis motoristas a los que impusieron diez denuncias por distintas deficiencias.

Tres de ellos fueron sancionados por no haber pasado la ITV, otro por no haber efectuado el cambio de titularidad del vehículo, otro por no llevar la placa visible, otro por no llevar casco, otro por circular en dirección prohibida, otro por no llevar retrovisor, otro por llevar un tubo de escape ineficaz, y el último por desobediencia a los agentes de la autoridad.

Por otro lado, una patrulla de la Policía Local de Palma interceptó la semana pasada a un conductor de 44 años tras ver que arrojaba una botella de cerveza por la ventanilla, mientras circulaba por la calle Pocomaco, en el Polígono de Can Valero.

Los agentes apreciaron síntomas de que se encontraba bajo los efectos del alcohol, por lo que le sometieron al test de detección, que arrojó una tasa de 0,89, casi el cuádruple del máximo legal, por lo que quedó imputado por un delito contra la seguridad vial.