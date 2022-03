«Durante años tuve que intercambiar la información con la Policía Nacional a escondidas»

Entró en la Policía Local de Palma con veinte años, en 1977, y se acaba de jubilar como mayor a punto de cumplir los 66. Era el miembro más veterano del cuerpo. A lo largo de estos 46 años como policía, que se dice pronto, ha pasado por los grupos de Tráfico, la Unitat d’Intervenció Immediata (UII), Policía de Barrio, fue uno de los fundadores de la Sala de Atestados, Policía Judicial, la Unitat Nocturna y durante los últimos años ha estado al frente de la Divisió de Seguretat Ciutadana. Joan Tomàs Brull ha sido un testigo privilegiado de los cambios de la ciudad durante las últimas cinco décadas.

Después de tantos años como policía local, ¿cuál es el balance?

Piense que es toda una vida, desde los veinte años, que eres un yogurín, a los 66, que eres un viejete. Entré sin pensarlo mucho, por consejo de un familiar, pero me encontré con un trabajo que te da muchas satisfacciones, porque te permite ayudar a los demás, y nunca sabes lo que va a ocurrir. Es un trabajo que me permitió estudiar y ascender. Y no te das cuenta y te han pasado 46 años volando.

¿Y ahora qué va a hacer?

Ahora termina un ciclo y empieza otro. Y hay vida después de la Policía. Yo tengo muchos hobbies. Hago deporte, me gusta viajar y dejo magníficos amigos en la Policía. Y a esta gente no la pienso dejar de ver.

Usted ha retrasado la jubilación todo lo que ha podido, porque se ha acogido a una prórroga de un año.

Ahora hay un equipo muy bueno, encabezado por la regidora y el jefe de la Policía. Ha surgido también la pandemia, que ha sido una época terrible, pero que ha provocado reacciones buenas. Que la gente te aplaudiera desde los balcones cuando patrullabas en el confinamiento ha sido muy bonito. Me dijeron si quería quedarme un año más y como estoy bien de salud, no me importó.

A lo largo de todos estos años la Policía ha experimentado grandes cambios.

Fíjese que yo entré con el último alcalde franquista, Paulino Buchens, y tuve que jurar los principios del Movimiento Nacional, aunque el Rey también lo hizo. Viví las primeras elecciones de la democracia y la victoria de Ramón Aguiló, que introdujo grandes cambios. Antes teníamos como jefes a militares. Entonces pusieron a Joan Feliu, que impulsó una Policía moderna y democrática. También me pilló el golpe de estado del 23-F.

¿Estaba de servicio?

En un coche de accidentes de noche. Feliu nos dijo que hiciéramos la patrulla normal pero que no nos acercásemos a Capitanía. En Delegación del Gobierno y en el Ayuntamiento estaban reunidos los políticos. Y Palma era un desierto. No había nadie en la calle, y todas las luces de todas las casas estaban encendidas. Y a partir del discurso del Rey empezamos a ver que las luces se apagaban y la gente se iba a dormir.

¿Y luego?

Luego han ido pasando distintos alcaldes con distintas prioridades. Con Joan Fageda se impulsó la Policía Judicial y hacíamos investigaciones incluso de homicidios. Las relaciones con la Policía Nacional eran muy malas, pero yo tenía muy buena amistad con Elicio Amez, que luego fue jefe superior, y compartíamos la información a escondidas, bajo mano. Porque siempre he creído que lo importante era cazar ratones, no el color del gato.

Las relaciones con la Policía Nacional han mejorado mucho.

Desde luego. Nuestro jefe actual, José Luis Carque, dice que no había visto nunca en ninguna ciudad de España una colaboración tan buena entre Policía Local y Policía Nacional. Hemos montado grupos conjuntos para combatir los hurtos o para detener a los pirómanos de contenedores, y tenemos a un equipo de policías locales trabajando con el Grupo II de Estupefacientes. Y están dando un gran resultado, porque se complementan muy bien. Esta colaboración es básica, y el ciudadano no entendería que no lo hiciéramos.

También ha estado muchos años en tráfico. ¿Cómo ha cambiado la circulación en Palma?

La ciudad ha cambiado mucho. El centro de Palma se llegó a deteriorar mucho, entraron clanes de venta de droga y hubo una tendencia a salir de allí. La gente se marchó a vivir a urbanizaciones y esto se ha traducido en colapsos en las entrada de la ciudad. También he vivido las peatonalizaciones del centro. Recuerdo que los comerciantes de Olmos estaban muy enfadados. Y lo mismo en Blanquerna. Y no creo que ahora nadie se queje.

Usted es partidario de la peatonalización del centro.

Sí o sí. Pero tiene que haber facilidades para que la gente acceda. Con aparcamientos en el exterior y un transporte público efectivo para ir al centro. Hay que sacar los coches del centro, y esto es una tendencia en todas las ciudades de Europa. Basta ver la calle Mirador, junto a la Catedral, que antes era un aparcamiento y ahora la ves despejada y es una maravilla. Y el impulso a los carriles bici. A mí, como policía y ciudadano, me gusta.

¿Y qué opina de la proliferación de patinetes eléctricos?

Pues que han venido para quedarse, y lo que hay que hacer es regularlo. La Dirección General de Tráfico ha tomado medidas para tener unas normas generales. Hay que hacer controles y concienciar a los usuarios para que cumplan la normativa.

También ha pasado muchos años en grupos de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo ha evolucionado la delincuencia?

La heroína en los años ochenta marcó un antes y un después. Antes había el clásico ratero, el carterista, pero eran robos sin violencia. Pero la heroína lo cambia todo, provocó un incremento de delitos violentos y muchas familias destrozadas. Luego, con los años pasó. También tuvimos las claveleras, que también desaparecieron. Y ahora tenemos los robos de rolex, las bandas organizadas de carteristas o los reptadores de la playa. Tenemos muchos delincuentes que vienen al calor del turismo.

¿Se puede decir que Palma es una ciudad segura?

Desde luego que sí. En las estadísticas del ministerio del Interior Palma siempre aparece con una tasa de delincuencia muy alta, pero es porque los datos se calculan sobre la población oficial, y no tienen en cuenta a los millones de turistas que nos visitan y que sufren muchos de estos delitos. Si se tuviera en cuenta la población flotante esta tasa bajaría mucho.