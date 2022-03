Una joven acusó ayer al marido de su prima de abusar sexualmente de ella tres veces cuando ella tenía 15 años y él 30. La víctima explicó en el juicio celebrado en la Audiencia de Palma que mantuvo relaciones con el procesado en varias ocasiones, una de ellas tras consumir gran cantidad de alcohol con él. El procesado, para quien la fiscalía reclama 36 años de prisión, negó todos los cargos y apuntó a una venganza como origen de la denuncia: «Nunca la he tocado», afirmó, para añadir que la menor le acusó tras revelar que le había cogido una botella de alcohol de su casa.

La víctima, que estaba tutelada por el IMAS y vivía acogida por sus tíos cuando ocurrieron los hechos, situó el primer episodio el 27 de diciembre de 2016. Según dijo, fue con el acusado a su finca y él le propuso tomar alcohol. «Bebimos whisky y yo estaba muy borracha», señaló. «Cuando nos fuimos a dormir, me insistió para que fuera a su habitación», dijo la joven, que detalló las relaciones sexuales que mantuvieron aquella noche. La situación se repitió el 19 de enero siguiente, tras la Revetla de Sant Sebastià. «Vino a casa y le pidió a mi tía si podía quedarse a dormir. Se metió en mi cama y empezó a tocarme», narró la chica. Unas semanas después, el acusado la siguió al baño y volvieron a mantener relaciones sexuales.

La chica precisó que estos encuentros «no fueron forzados» y negó haberlos contado para vengarse de él. «Todo es cierto. Yo no denuncié, solo se le conté a mi madre. Para mí no era una cosa tan grave, sino una situación incómoda en casa», aseveró.

Su hermana añadió que cuando supieron lo ocurrido dudaron sobre cómo actuar. «Ella me dijo que había sido consentido, que no quería decir nada. Como [la víctima] estaba tutelada, no sabíamos bien qué hacer. No sabíamos que era tan grave, estábamos desconcertadas. La psicóloga nos dijo que era un delito y nosotras alucinábamos», dijo la testigo, que dio «credibilidad total» al relato de su hermana.