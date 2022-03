Premio nacional a dos detectives de Mallorca

El excelente trabajo de dos detectives de Mallorca ha contado recientemente con un amplio reconocimiento por parte de sus compañeros de toda España. En el transcurso del XV Congreso de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE), celebrado entre los días 10 y 12 de marzo en Madrid, la labor de algunos de los más destacados investigadores de la isla en los últimos años fue merecedora de diversos premios. Así, la dilatada y exitosa trayectoria del detective privado mallorquín Juan Carlos Cabanach, durante más de dos décadas, fue merecedora de la medalla a la constancia de la entidad. Mientras que Juan Carlos Terán, delegado de la Asociación Profesional de Detectives Privados en Balears, recibió como distinción la medalla del mérito profesional y asociativo. El detective Juan Cruz completó la representación balear en el Congreso. Este amplio reconocimiento de sus propios compañeros, materializado en las correspondientes medallas, demostró el prestigio del que gozan los más destacados detectives privados de Mallorca a nivel nacional. Su trayectoria fue aplaudida y ensalzada en el evento que reunió a los más relevantes profesionales de este ámbito de toda España.

Toque de atención a la Policía Local de Llucmajor

El jefe de la Policía Local de Llucmajor, Sergi Torrandell, no parece estar muy satisfecho con la productividad de algunos de sus agentes, según se desprende de una circular que difundió entre la plantilla a finales de febrero. Al parecer acababa de sacar las estadísticas de las denuncias interpuestas durante el año pasado, y las cifras eran bastante magras. En los años previos a la pandemia, en 2018 y 2019, la Policía Local del municipio interpuso un total de 6.631 y 6.942 denuncias por diferentes infracciones de tráfico. En 2020 la cifra descendió a 3.869 multas, algo comprensible por los meses de confinamiento. Pero en 2021 la cantidad de denuncias interpuestas ha sido incomprensiblemente baja: 4.283. Esto ha motivado la reprensión del jefe. «No se pretende decir que hay que poner denuncias», indica la circular, «pero evidentemente, por las quejas diarias, hay muchas más infracciones que denuncias. (...) Y no es de recibo que haya policías que salen a la calle y no sean capaces de denunciar una infracción al mes». Y a continuación recoge una lista con una cincuentena de agentes que menos denuncias han impuesto durante el último año. En la lista se incluye él mismo, con siete denuncias en 2021, «aunque evidentemente, como otros agentes del listado, no prestamos servicio en la calle» . Entre el listado aparecen 27 policías que no pusieron ni una sola multa a lo largo de todo el año.

La Policía Nacional y la Local entrenan en la Base Jaume II

Efectivos de intervención rápida de la Policía Nacional y de la Policía Local de Palma han tomado parte estos días, de forma conjunta, en un entrenamiento específico en la Base Jaume II del Ejército de Tierra en Palma. En concreto, del primer Cuerpo participaron agentes los Rayos y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). Mientras que de los funcionarios municipales acudieron policías de la Unitat d’Intervenció Immediata (UII). Al tratarse de efectivos de respuesta rápida, la formación recreó algunas de las situaciones a las que se pueden enfrentar. En concreto abordaron cómo tratar casos de resistencia pasiva y técnicas en el manejo de los escudos.

Rescate de una madre encerrada por su hija en la terraza de su casa

Bombers de Palma efectuaron ayer sábado un peculiar rescate en un domicilio del barrio de Corea. Una niña pequeña dejó encerrada a su madre en la terraza y esta no podía entrar. Tras volver a entrar en casa, la progenitora regañó a su hija por su comportamiento.