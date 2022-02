Semana Negra | Los pilotos de motos se quejan de acoso en Son Fangos

El pasado domingo una patrulla de la Policía Local de Palma acudió a una explanada del Camí de Son Fangos, junto al aeropuerto, donde una docena de motoristas estaban corriendo en un circuito improvisado delimitado con neumáticos y provocaban un gran ruido. Los agentes disolvieron la concentración sin incidentes. Sin embargo, uno de los organizadores puntualiza que no se trataba de carreras, sino de entrenamientos. «Somos un grupo de pilotos, todos de la Federación Balear de Motociclismo», explica este joven. «Y tenemos la autorización del propietario del solar, que nos deja acudir allí todos los fines de semana». Este piloto comenta que desde que se vendió el circuito de Llucmajor se han quedado sin ningún lugar en Mallorca en el que entrenar de cara al campeonato de Balears de motociclismo. «Este solar antes era frecuentado por toxicómanos y estaba lleno de jeringuillas. Nosotros lo hemos acondicionado y corremos en tandas de cinco motos precisamente para evitar causar demasiado escándalo, aunque no hay casas cerca. Pero la Policía Local acude allí prácticamente cada domingo y nos echa». Este joven insiste en que, mientras no tengan otro lugar donde entrenar, volverán al solar de Son Fangos.

El amerizaje de aviones en el Port d’Andratx alarma a los vecinos El pasado martes por la mañana los vecinos del Port d’Andratx vieron alarmados cómo varios hidroaviones del servicio de extinción de incendios amerizaban frente a la costa y volvían a despegar rápidamente. «Seguro que hay un incendio forestal», pensaron. Pues no, no había ningún fuego. Al parecer se trataba de prácticas, necesarias para estar preparados el día que haga falta. El coche que llevaba una pegatina de la ITV que no era suya A principios de mes una patrulla de la Policía Local de Palma acudió a la calle Monterrey, donde había un vehículo mal estacionado que ocasionaba graves dificultades a la circulación. Los agentes detectan a primera vista que el coche presentaba claras deficiencias, pero en la luna tenía la pegatina que confirma que había superado la ITV. Sin embargo, una consulta con su base de datos les permitió confirmar rápidamente que la pegatina correspondía a otro vehículo y que el coche no había superado la inspección técnica. El vehículo fue trasladado por una grúa a un depósito municipal debido a sus graves deficiencias, mientras que la broma de la pegatina le ha supuesto a su propietario quedar imputado por un delito de falsificación de documento público. El abogado que buscaba un Delorean para una citación Un abogado andaba contrariado por los juzgados de Vía Alemania preguntando entre risas a sus compañeros si tenían un Delorean, el mítico coche de la película Regreso al Futuro. Acababa de recibir una citación para comparecer en un juzgado en el año 2019. El secretario de penal 7 crea el himno oficial de Deià Antoni Riutort, secretario del juzgado de lo penal número 7 de Palma, ha sido el ganador del concurso para musicar un poema de Joan Alcover y convertirlo en himno oficial de Deià. Enhorabona, Toni!