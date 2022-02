El olfato de 'Braco' fue determinante para detectar el pasado miércoles un alijo de 8,3 kilos de cocaína ocultos en una nevera transportada en una furgoneta en el Moll Vell de Palma. La cantidad más elevada intervenida en los últimos meses en Mallorca y era destinada, presuntamente, a los clanes de Son Banya. El vehículo fue interceptado por la Policía Nacional y su perro antidroga, uno de los más avezados en esta especialidad, marcó desde el primer momento la existencia de la sustancia estupefaciente. Esta se encontraba perfectamente camuflada y envuelta en plástico en el refrigerador. También hallaron pastillas de éxtasis y hachís. El conductor, argentino de 34 años, fue detenido por un presunto delito contra la salud pública.

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado miércoles 23 en el Moll Vell de Palma. Varios vehículos de la Policía Nacional establecieron un filtro en la salida del Puerto del Moll Vell. Durante el control fueron interceptados algunos vehículos e identificados sus conductores. No obstante, el plato fuerte aguardaba al llegar una furgoneta a este punto. El perro 'Braco' marcó una y otra vez la existencia de sustancias estupefacientes.

El hallazgo de la droga se convirtió en una tarea harto complicada., debido a la gran cantidad de trastos y objetos que portaban en dicha furgoneta 'Braco' marcaba con insistencia una nevera y su finísimo olfato es muy fiable. El guía canino de este perro no albergaba la menor duda de que el animal no se había equivocado, pero la sustancia estupefaciente no aparecía por ningún lado.

Finalmente, la nevera se bajó al suelo y se realizó un registro muy exhaustivo. Tras desmontarla, la droga apareció perfectamente camuflada y minuciosamente envuelta en un doble fondo del arcón refrigerador. Al abrirlo en primera instancia y echarle una ojeada, estaba aparentemente vacío. Pero la determinación del perro al seguir marcando, hizo que los investigadores la examinaran con meticulosidad. Acto seguido, siete paquetes de cocaína fueron intervenidos. Su peso alcanzó los 8,3 kilos. También se hallaron varios cilindros de hachís de casi un kilo de peso.

El hallazgo de la droga fue comunicada a los investigadores del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional. En colaboración con la Policía Local de Palma, ante la posibilidad de que tuviera más droga almacenada, iniciaron las gestiones para averiguar dónde se encontraba el domicilio del conductor de la furgoneta. Fruto de estas pesquisas se localizó un inmueble donde tenía fijada la residencia.

Con la orden judicial de entrada y registro, los agentes inspeccionaron la vivienda del conductor de la furgoneta. A continuación intervinieron 4.000 pastillas de éxtasis, 20 gramos de cocaína y 600 gramos de hachís. Mientras que en otro vehículo de su propiedad se incautaron de 100 gramos de hachís y de casi un centenar más de pastillas de éxtasis. En la mañana de este viernes, el presunto narcotraficante ha sido a puesto a disposición judicial ante el juzgado de guardia en Vía Alemania.