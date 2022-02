Tres años de cárcel por abusos sexuales a dos chicas en Magaluf

La Audiencia Provincial ha condenado a tres de prisión a un joven por abusos sexuales a dos chicas en Magaluf (Calvià). El tribunal considera probado que, una tras otra, llevó a las víctimas a una zona apartada y las sometió a tocamientos contra su voluntad. Sin embargo, señala que no hay pruebas suficientes de que actuara de forma violenta o hubiera acceso carnal con las perjudicadas, por lo que rechaza condenarlo por agresión sexual, como solicitaban la fiscalía y la acusación particular. En este sentido, la sala señala que las declaraciones de las afectadas fueron «confusas» y «ambiguas». Además, las magistradas aprecian la atenuante de embriaguez porque el acusado tenía sus facultades mermadas por el consumo de alcohol.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 22 de septiembre de 2018. El acusado, entonces de 19 años, estaba en un pub de Magaluf con un grupo de amigos. Allí se encontró con una joven, de 21 años y a la que conocía desde niño, y a una amiga de esta. El procesado se acercó a saludarla y estuvo bailando con las dos.

Entonces empezó a manosearlas e intentó besarlas en varias ocasiones. Las chicas lo apartaron o retiraron su mano, mostrando su rechazo. Poco después, el acusado les propuso salir a la terraza exterior del establecimiento y ellas aceptaron. Una vez fuera, las llevó hasta el aparcamiento de un hotel. Allí, las abrazó y trató de besarlas de nuevo, pero las chicas volvieron a rechazarlo.

El joven cogió del brazo a una de las víctimas y, con la excusa de que quería hablar con ella, la llevó a una zona apartada. Entre varios, «sin su consentimiento y pese a su manifestada oposición», le realizó tocamientos en sus zonas íntimas y le hizo un chupetón en el cuello, mientras le hacía comentarios obscenos. La resistencia de la joven, que le decía continuamente que parase, le hizo desistir. Pero entonces abordó a la otra chica, su amiga de toda la vida, que no era consciente de lo ocurrido. Con el mismo pretexto, la llevó al mismo lugar, donde la besó y la sometió a tocamientos.

La joven reaccionó airadamente, dándole un empujón hacia atrás para quitárselo de encima. Como represalia, el acusado le hizo la zancadilla y la tiró al suelo, según refleja la sentencia.

Las magistradas consideran inverosímil la declaración del procesado, que negó los hechos y dijo no haber estado siquiera en el aparcamiento. Dan por hecho que estaba ebrio, por lo que aplican una atenuante de embriaguez en los dos delitos de abusos sexuales que le atribuyen.

La fiscalía y la acusación particular imputaban al joven dos delitos de agresión sexual, que el tribunal no considera acreditados. La sentencia señala que las declaraciones de las víctimas sobre el uso de la fuerza por parte del joven y el acceso carnal no están debidamente probados, ya que las declaraciones de las chicas fueron «confusas» y «ambiguas» en este sentido.

La sentencia impone al procesado tres años de prisión, dos años de libertad vigilada y sendas órdenes de alejamiento de las víctimas, a las que deberá indemnizar con 1.000 y 4.000 euros respectivamente por los daños morales causados.