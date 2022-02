El juzgado ratifica el ingreso psiquiátrico de la mujer que vivió con el cadáver de su madre en Vigo

El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Vigo, especializado en Familia, ratificó el lunes el internamiento psiquiátrico de la vecina del barrio vigués de Coia que llevaba más de dos meses y medio viviendo con su madre muerta. La mujer, que sufría una “alteración de la realidad”, cuidaba a la nonagenaria, cuyo cuerpo estaba prácticamente momificado, pensando que seguía con vida. Aunque esta historia es particularmente dramática y se aleja de cualquier asunto tipo, cada vez son más frecuentes los casos de ancianos que fallecen en sus casas y cuyos cadáveres son hallados transcurridos días, semanas o incluso meses. Ocurrió recientemente en un piso de la calle Urzáiz, donde, tras el aviso de los vecinos del edificio por el mal olor que detectaban, encontraron fallecido a un septuagenario. La autopsia situó el deceso entre el 4 y el 10 de diciembre, por lo que llevaba muerto dos meses.

La hija de la nonagenaria muerta en Coia, en la calle Caldas de Reis, fue trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro para su valoración en el servicio de Psiquiatría. Como es preceptivo, el juzgado de Familia de guardia, el número 5, realizó una comparecencia por videoconferencia con el centro sanitario para que la magistrada explorase a la paciente. El tribunal, según confirmaron fuentes judiciales, ratificó el internamiento psiquiátrico en base a la situación psíquica de esta vecina de Vigo. Ahora quedará bajo el cuidado de los médicos y deberá decidirse si es preciso iniciar también un procedimiento de incapacitación.

El caso, eso sí, no tendrá ningún recorrido más desde un punto de vista penal. La autopsia determinó que la muerte de la anciana fue por causas naturales, por lo que el Juzgado de Instrucción número 2 no realizará más diligencias de investigación. La fecha de la muerte se situó entre finales de noviembre y principios de diciembre. Ahora, el tribunal acordará la inhumación del cuerpo, del que, si no lo reclama ningún familiar, se hará cargo el Concello.

Aunque tiene otras muchas particularidades, esta noticia vuelve a poner sobre la mesa los casos de ancianos que mueren por causas naturales y cuyos cuerpos tardan tiempo en ser hallados. Generalmente, no era el supuesto de lo sucedido en Coia. “Cada vez vemos más casos; hay mucha gente que vive sola y no tiene apoyo familiar”, afirman fuentes del Imelga de Vigo. Es un “problema social” que ocurre sobre todo “en las ciudades”. “Ya es bastante habitual ver casos en los que el cuerpo es hallado pasados días o incluso dos o tres semanas desde la muerte”, afirman. Que “pasen meses” es más excepcional.

La mujer que ahora será ingresada fue protagonista de otro suceso hace 23 años en la ciudad. Una información de la hemeroteca de Faro de Vigo de 1999 rezaba: “Una joven de Vigo permanece encerrada en una habitación por su madre durante dos meses. La víctima solo comía lo que una vecina le daba a través de la ventana”. Según aquella información, la mujer volvió al día siguiente a casa con su madre y esta explicó que su hija padecía algún tipo de enfermedad mental.