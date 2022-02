Semana negra | El ladrón que culpaba a la NASA de usar sus huellas

Un hombre que tiene varias cuentas pendientes con la Justicia compareció el viernes en un juzgado de Palma por cometer varios robos. El acusado no estaba muy por labor de reconocer los hechos, entre otras cosas porque aseguraba que sus huellas dactilares, encontradas la Policía en el lugar de los hechos, habían sido puestas allí «por la NASA». Su abogado consiguió un acuerdo de conformidad con la fiscal que rebajó notablemente la condena, pero el trato casi se fue al traste cuando la jueza le preguntó si admitía su responsabilidad. «Yo en verdad no lo reconozco, pero me arrepiento. Tengo otras causas, pero son por tonterías: un robo con una pistola simulada», dijo. Tras sellar el acuerdo y ser condenado, la magistrada le recomendó que se apartara de las drogas, origen de muchos de sus problemas. «Sí, sí, he dejado la heroína. Pero bueno una fiestecita de vez en cuando», replicó.

Un conductor ebrio, con una rueda reventanda y la ITV caducada Una patrulla de la Policía Local de Palma estaba parada en un semáforo cuando un estruendo llamó la atención de los agentes. Era un coche que se acercaba a ellos con un neumático reventado. Los policías se interesaron por el conductor y comprobaron que estaba ebrio. Además, tenía la ITV caducada. El balance: 1.400 euros de multa, seis puntos del carné perdidos y el coche, al depósito municipal. Alarma por un coche precipitado en la carretera de la Serra El pasado sábado el piloto de un helicóptero que sobrevolaba la Serra de Tramuntana dio la voz de alarma tras ver un coche precipitado en medio de un acantilado boscoso, entre Banyalbufar y Estellencs. La alarma llegó a la Guardia Civil de Tráfico y a los Bombers de Mallorca. Aunque no había constancia de que se hubiera producido ningún accidente de tráfico reciente, había que confirmar que no hubiera ninguna víctima en el interior del vehículo. Bomberos del Grupo de Rescate de Montaña se descolgaron hasta el lugar donde estaba el coche y descubrieron que se trataba de un accidente muy antiguo, de hace más de diez años. El caso es que el vehículo ha quedado allí, en un lugar de donde es muy difícil retirarlo, y periódicamente provoca una alarma parecida. Amenazas a un periodista en un incendio en Palma En la mañana del pasado martes se produjo un incendio de grandes dimensiones en un asador de la calle Aragón. Un espectacular despliegue de efectivos se movilizó para evitar que las llamas se extendieran y una parte de esta importante avenida tuvo que ser cortada al tráfico. Mientras un periodista de este diario cubría esa información, un empleado del establecimiento le recriminó su labor y le amenazó con romperle el teléfono móvil para que no hiciera más fotografías. El informador le replicó que estaba haciendo su trabajo y prosiguió con él para informar del siniestro. En vista de la tensión que se respiraba, un agente de la Policía Local de Palma apartó a este individuo, al tiempo que le indicó que debía respetar el trabajo periodístico para garantizar el derecho a la información. La ‘Pantera Negra’ del poblado de Son Banya El martes fue un día difícil para ejercer la libertad de prensa y respetar el derecho a la información, que recae en los ciudadanos y del que los periodistas somos valedores. Apenas unas horas después de que un periodista fuera interpelado en el asador de pollos por hacer su trabajo, una escena similar vivió este mismo informador en el poblado de Son Banya. Agentes antidisturbios habían acordonado el centro del poblado durante una operación antidroga. Este periodista acudió a lugar y comenzó a tomar fotografías con el móvil. Mientras, unos metros más allá, unos vecinos del asentamiento comenzaron a amenazarle. «Ay, la ‘pantera negra’ (en alusión a la chaqueta de motorista que portaba de ese color) que está sacando fotos. Se va a hacer rico con nosotros. Ahora cojo la moto y le atropello», espetó uno de ellos. En vista del peligro evidente que se cernía, los agentes sacaron al informador del poblado en el furgón hasta el exterior.