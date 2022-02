Unos vándalos volcaron lateralmente dos veces el coche del párroco de la iglesia de Jesús en Ibiza, que estaba aparcado en el patio anexo al edificio religioso. Pedro Miguel López, sacerdote de esta parroquia, denunció en las redes sociales que no era la primera vez que ocurría este hecho y que los autores de la gamberrada eran reincidentes. Se trata de un cuatriciclo ligero que no supera los 45 kilómetros la hora y para el que no se necesita carné de conducir.

«Aunque podría ser un detalle de humor, cuando se realizan como hechos repetitivos ya no es tan gracioso ni tampoco es una cosa que sea normal», indicó el sacerdote en su cuenta de una red social.