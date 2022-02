Durante el último mes desvalijó una furgoneta cada noche, a veces dos. Un delincuente desplegó una actividad frenética en las calles de Palma. Cuando fue detenido, el pasado martes, la Policía le considera autor de al menos 34 robos, la mayoría en el interior de vehículos de empresas de construcción, de donde se habría llevado material por valor de 40.000 euros, aunque los perjuicios ocasionados serían muy superiores.

El detenido es un ciudadano mexicano de 40 años con nueve antecedentes anteriores. Se había especializado en localizar furgonetas de empresas y autónomos de la construcción, consciente de que muchas veces dejan en el interior herramientas y material de trabajo de gran valor.

El hombre, que carecía de domicilio, merodeaba por Palma por las noches en busca de estos vehículos, fracturaba una ventanilla y se llevaba los efectos de valor que encontraba.

Durante las últimas semanas la Policía recibió un goteo diario de denuncias de estas características, muy inusual en la ciudad, por lo que el grupo de investigación de la Comisaría de Distrito Centro estableció un dispositivo especial para capturarle.

Pese a que el hombre tenía numerosos antecedentes, la mayor parte de esos arrestos no se habían producido en Palma, por lo que no era un elemento conocido en los círculos policiales. De hecho, sus actividades delictivas en la ciudad no comenzaron hasta hace aproximadamente un mes, cuando se quedó sin casa por desavenencias con su compañero de piso, al que presuntamente sustrajo un ordenador.

Según las investigaciones, tras quedarse sin domicilio, pasaba las noches merodeando por las calles de la ciudad buscando furgonetas en las que robar.

Durante este tiempo la Policía ha determinado que habría cometido prácticamente un robo cada noche. Y en ocasiones más de uno, cuando el botín obtenido en el primer intento no le parecía suficiente. El valor de todos los efectos sustraídos supera los 40.000 euros, aunque la Policía apunta a que los perjuicios sufridos por las víctimas serían muy superiores. Muchas veces se encontraban a la mañana siguiente que no podían trabajar y sus vehículos sufrían grandes daños.

Además los investigadores de la Policía le imputan también varios robos en hostales en los que pernoctaba ocasionalmente.

Finalmente fue detenido el pasado martes, después de que una vecina avisara al 091 tras verle forzar una furgoneta.