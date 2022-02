El juzgado ordena la puesta en libertad del detenido por la brutal paliza de Vigo

El Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo, en funciones de guardia, ha ordenado esta mañana la excarcelación y puesta en libertad de D.C.A., el joven de 32 años de edad que había sido detenido por la Policía Nacional en relación con la grave paliza asestada hace una semana a dos jóvenes en pleno centro de la ciudad. La magistrada, previa petición de la Fiscalía, había decretado la prisión provisional en base a una serie de indicios, entre los que estaba la identificación que habían hecho un testigo y una de las víctimas. Pero, frente a ello, el arrestado insistía en su inocencia, alegando que a la hora de los hechos, en plena madrugada, él estaba en su casa acompañado de su novia. “Yo no soy el del vídeo”, declaró ante la jueza. “Se ve claro que no soy yo, es increíble, no me esperaba esto”, profería a viva voz poco después en los pasillos de los juzgados cuando su abogado le comunicaba la medida privativa de libertad.

El juzgado trabajaba esta mañana en la emisión de los exhortos para que la prisión pontevedresa de A Lama, donde fue ingresado, proceda a dejarlo en libertad. Aunque no han trascendido los motivos concretos de la excarcelación, todo apunta a que el juzgado vigués tendría en sus manos alguna prueba que avalaría la versión exculpatoria del investigado. El jueves en que pasó a disposición judicial fuentes próximas a su defensa insistieron en que el joven facilitó voluntariamente su ADN y que se accediese al contenido de su teléfono móvil para que se probase su inocencia. También apuntaban a que el vigués tiene un gran tatuaje en uno de sus tobillos que, de analizarse al detalle el vídeo de la paliza grabado por un vecino, avalaría que él no tuvo participación en los hechos.