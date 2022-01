La mujer tiroteada en Formentera: "Mi hijo me salvó. He vuelto a nacer"

María Bixquert era el objetivo de su suegro, que pensaba que era el origen de todos sus males. El pasado jueves por la mañana, Horst Bringewald, de 83 años, acabó con su vida, pegándose un tiro en la cabeza, después de herir de bala a dos miembros de su familia: su nuera y su nieto mayor. Ya había amenazado a la mujer de su hijo con un hacha el pasado 23 de diciembre, cuando coincidió con ella de frente en un camino. Le rompió todos los cristales del coche y ella escapó a campo a través.

Pero el pasado jueves algo debió pasar por la cabeza del octogenario, que salió de una casa vecina y apareció con un arma corta, Parabellum de 9 milímetros, para amenazar de muerte a su nuera cuando estaba a punto de arrancar su coche para llevar a su hijo menor, de 12 años, al colegio.

María Bixquert atendió este viernes a Diario de Ibiza, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, por teléfono desde la habitación del Hospital Can Misses en la que su hijo mayor (22 años), Cristian, se recupera de las heridas de bala, en pierna y brazo, que recibió de su abuelo cuando la amenazaba de muerte apuntándola con el arma en la frente.

"Estoy con mi hijo, ahora está sedado, en planta, y está bien". "Yo estoy bien, me ha salvado la vida, ayer volví a nacer", explicó emocionada. "Mi hijo pequeño [que presenció toda la escena] también está bien. Ahora empezaremos con un psicólogo infantil, pero saldremos adelante". Estas fueron sus primeras palabras para relatar el estado de su familia.

A centímetros del corazón

"Estaba claro que me quería matar. Me apuntó y Cristian [su hijo mayor] le empujó pero una bala rozó mi axila derecha. Tuve mucha suerte de que esa bala, por centímetros, no fuera al corazón", relata todavía emocionada al recordar esos momentos.

El agresor disparó a las piernas de su nieto desde el suelo. "Yo me pude esconder, dar la vuelta a la casa y pedir auxilio [cuenta entre sollozos]. Lo que quería es que me siguiera para salvar a mis hijos", recuerda entrecortada.

María también agradece todas las muestras de cariño que está recibiendo: "Quiero agradecer a todas las personas que me están dando su apoyo, gracias. Recibo muchos mensajes y no puedo contestar, estamos muy agradecidos a Formentera"

Cristian, que se recupera poco a poco en el Hospital Can Misses, recibió también durante todo el día centenares de mensajes de apoyo en redes sociales, a los que respondió, como se aprecia en la imagen superior: "Muchas gracias por todos los mensajes de apoyo. Ya estoy bien, he conseguido salvar a mi madre y el culpable de todo ha hecho lo que tenía que hacer desde el principio".

El arma

María también ha querido transmitir sus sentimientos tras esa fatídica mañana: "La pesadilla ya se terminó. Estábamos arrastrando esto desde hacía mucho tiempo y yo misma, el día 23 de diciembre [2021] de madrugada sufrí... un ataque... Pedimos una orden de alejamiento pero no la dieron porque no se encontró el hacha y [la Guardia Civil] no hizo bien el atestado de la denuncia, consideraron que había usado una piedra y no investigaron más".

Asegura que su familia, incluido su marido Mike, hijo del agresor, desconocían que su suegro tuviera un arma, pero matiza: "Sabíamos que en Alemania sí que tenía, era aficionado al tiro y estaba en un club de tiro y allí tenía dos armas oficiales, pero la que ha usado no es de las que tenía en Alemania".

Respecto esta pistola, la oficina de información de la Guardia Civil reiteró ayer que no está registrada en España y que el tirador carecía de licencia de armas.

Mientras, los investigadores dan casi por cerrado el caso, teniendo en cuenta que el autor acabó con su vida y que el arma está localizada y en manos de la Guardia Civil.

El Consell de Formentera, en una nota de prensa, lamentó ayer el trágico suceso y "deseó una rápida recuperación de los heridos". También quiso "agradecer la rápida intervención de las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencias en este caso fortuito". Añadió que aunque la asistencia sanitaria está garantizada, "hemos trasladado al Govern que se agilice la puesta en marcha de la base del 061".

María Bixquert, comprometida con Formentera

María Bixquert y toda su familia son queridos en Formentera. Ella es vocal desde hace años de la junta directiva de la SD Formentera y también tiene un compromiso político ya que iba en la última lista electoral de GxF. Pero además, junto a otros socios, tiene un bar-vinoteca en Sant Francesc. Su marido, Mike, el hijo del agresor, es un trabajador autónomo en el sector de mantenimiento de casas y construcción al que no le falta trabajo. Este episodio ha generado una ola de solidaridad hacia ellos que se hace patente en redes.