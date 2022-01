Agentes de la Policía Nacional de Palma arrestaron ayer un dominicano de 23 años por un delito de malos tratos, daños y allanamiento de morada, al entrar en el piso donde se encontraba su expareja, y agredirla a ella y al hombre que la acompañaba.

Los hechos sucedieron ayer a las siete de la mañana, en la barriada de Bons Aires en Palma, cuando un hombre quiso entrar en el piso que habían compartido hasta hacía poco tiempo, él y su pareja. El hombre se había marchado de allí por desavenencias, ya que la relación no funcionaba bien.

El hombre al ver que su ex pareja no le abría la puerta, subió hasta la azotea y de allí se descolgó al balcón. Una vez allí observó que en la habitación donde dormía su ex pareja, también había un hombre, por lo que sin pensarlo forzó la cerradura del ventanal y sin mediar palabra comenzó a agredir tanto a ella como al varón que estaba en la habitación.

Los agredidos así como pudieron consiguieron zafarse y huir del lugar, escaleras abajo y salir al exterior, donde pudieron observar que el presunto autor comenzó a lanzar enseres de su ex pareja a la calle.

A la llegada los agentes pudieron observar toda la ropa esparcida en la calle y recabaron información a fin de esclarecer los hechos. El denunciado manifestó a los agentes que cuando observó que había otro hombre en la habitación le entro un arrebato de ira que perdió el control y comenzó agredir a los allí presentes, es por esos motivos que procedieron a la detención del presunto autor por un delito de malos tratos, daños y allanamiento de morada.