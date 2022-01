Semana negra | Feliz Día de Reyes de parte de la Policía de Llucmajor

Un control de vehículos realizado por la Policía Local de Llucmajor durante la tarde del Día de Reyes arrojó un número de denuncias inusualmente alto. En apenas una hora y media, los agentes municipales comprobaron 27 vehículos, con un resultado de ocho denuncias por tener la ITV caducada, cuatro por carecer del seguro obligatorio, una por no llevar el cinturón, otra por llevar a un menor sin el preceptivo sistema de retención infantil, otra por tener el permiso de conducir caducado y una más, que dio pie a diligencias penales, por circular sin haber obtenido nunca el carné de conducir. La Policía Local insiste en que estos controles no tienen una finalidad recaudatoria, sino que pretenden evitar que estas conductas irresponsables causen daños irreparables. Y recuerdan: «Por favor, por el bien de todos, si no vas en condiciones o no tienes la documentación en regla, no conduzcas». Los agentes aprovecharon el mismo comunicado para desear a todo el mundo un feliz Día de Reyes.

La Policía de Alcúdia se preparó para la llegada de los Reyes Uno de los cuerpos policiales de la isla que mejor uso hacen de las redes sociales es el de Alcúdia. El día 1 de enero publicaban una foto de un perro que se había extraviado. La colaboración ciudadana permitió que al día siguiente pudieran publicar la misma foto del animal, anunciando que había sido localizado y devuelto a su propietario. Los agentes han publicado también otra imagen, de la reunión previa a la cabalgata de Reyes en la localidad, dispuestos a prepararlo todo para que Sus Majestades de Oriente no tuvieran mayores problemas de movilidad y ningún niño se quedara sin sus juguetes. Como en el Oeste, la desoladora imagen de los juzgados estas fiestas La conjunción de las fiestas navideñas y la sexta ola del coronavirus han dejado los Juzgados de Vía Alemania con una imagen desoladora difícilmente igualable. A la ausencia de juicios señalados se unía un vacío humano que no recordaban ni los más veteranos. «Solo faltan los arbustos de las películas del Oeste», apuntaba un funcionario irónicamente en alusión a la imagen clásica del estepicursor, como así se llama, impulsado por las fuertes rachas de viento. El falso techo del Metro de Palma golpea en la cabeza a una viajera Un trozo del falso techo de la estación de Metro de Via Asima se desprendió la tarde del viernes cuando una usuaria se encontraba esperando la llegada del convoy. La mala fortuna hizo que le golpeara fuertemente en la cabeza. La víctima fue trasladada en ambulancia al hospital para comprobar el alcance de las lesiones. Mientras, Bombers de Palma revisaron el estado de la estructura para examinar cómo se encontraba y si existía riesgo de que se produjeran nuevos desprendimientos. El ‘burro del paje real’ se cae al pozo tras entregar los regalos La tarde del pasado Día de Reyes un burro se precipitó a un pozo seco, de tres metros de profundidad, en una finca de Son Servera. Bombers de Mallorca le colocaron las eslingas y fue izado sano y salvo gracias a la grúa del dueño. En las redes sociales, los bomberos hicieron una simpática alusión a que podría tratarse del asno del paje real tras entregar los regalos.