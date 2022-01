La Policía Nacional de Vigo detuvo este domingo a un hombre que le estaba dando una paliza a otro en la calle Camelias. Los agentes llegaron en el momento justo para evitar que la pelea se desbocase. Según relatan los testigos del suceso, la bronca se originó cuando el varón que se llevó los golpes salió en defensa de una mujer a la que el otro había supuestamente agredido en la terraza de una cafetería.

El agresor cambió entonces el foco de su violencia y se lió a golpes contra el vecino que le había hecho la advertencia. Se abalanzó contra él y le tiró en medio del carril bici. Después de varios puñetazos y de intentar atizarle con una silla, apareció la Policía Nacional para mediar y detener al violento.

En el altercado se vieron implicados una mujer, que según le consta a la Policía Nacional, empezó la pelea con el hombre: ambos se conocían y, al parecer, discutieron por un teléfono móvil; el propio agresor y el que aparece recibiendo golpes, que no los conocía, y se metió en mitad de su discusión.

Los dos agentes acudieron con porras y el que golpeaba cogió una silla para defenderse, e intentó pegar con ella al que agredía a puñetazos. Uno de los agentes le dio un porrazo también al que estaba en el suelo, por lo que una señora lo defendió: "Este no, este no, este no..."

El hombre agredido se llama Juan Carlos, y un día después del suceso contaba a la cadena de televisión La Sexta que intervino para tratar de proteger a la mujer. "La chica, escapando, no sé qué problema tenía con el móvil. La empujó y la tiró. Yo fui hacia él y le dije que estaba cometiendo un delito de violencia de género, que no podía pegar a una mujer, y que iba a dormir en prisión. Él vino hacia mí, lo intentaron parar tres o cuatro veces, me escupió y acabamos en una pelea a patadas y puñetazos", explica.

Pero no sólo llevó los golpes de su agresor. Cuando llegaron los agentes, Juan Carlos recibió un porrazo de la Policía. "Yo le dije, ¿por qué me agrede a mí si soy yo el perjudicado?". El efectivo policial intentó explicarle que lo que "no sabemos quién es, sólo intentamos separar a las personas".

El hombre presentará una denuncia contra el agresor con el parte de lesiones que señala contracturas en su espalda, contusiones en una pierna, y una lesión en el párpado, "aunque la que está peor es la chica", matizó.