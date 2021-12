Semana negra | La conductora ebria que se estrelló dos veces

Una mujer conducía el miércoles por la tarde con varias copas de más por Llucmajor y en cuestión de minutos sufrió dos accidentes de tráfico. Primero chocó contra otro vehículo en la zona de Son Noguera, tras lo que se dio a la fuga. Siguió circulando varios kilómetros hasta llegar a Son Verí, donde acabó perdiendo el control y estrellándose contra un poste telefónico y una pared. El vehículo sufrió importantes daños y ya no pudo continuar. La Policía Local y voluntarios de Protección Civil acudieron al lugar y los agentes comprobaron que la conductora iba ebria. Triplicó la tasa máxima de alcoholemia. Además, los policías descubrieron que era el mismo coche que se había fugado de Son Noguera, ya que entre los restos del automóvil recogidos allí había un pequeño trozo de plástico con el número de serie.

Robo de miel en los panales de una finca de Santa Margalida

Los propietario de Mel Son Frare, productores de miel mallorquina ubicados en Petra, han denunciado recientemente el robo de cerca de 60 kilos de miel directamente de los panales que tenían colocados en una finca ubicada en la carretera de Santa Margalida a Can Picafort. Los productores han sufrido no solo la pérdida de la miel, valorada en unos 1.500 euros, sino también la de los separadores y otros elementos, y un serio perjuicio para la colonia de abejas. Y todo por parte de desaprensivos que tenían conocimientos de apicultura, porque no resulta fácil manipular así como así a una de estas colmenas.

La perito que estuvo cinco horas esperando en un juicio para nada

La larga y estéril espera de una perito que estaba citada a declarar en un juicio en la Audiencia acabó en reprimenda del tribunal a uno de los abogados. La mujer acudió a la vista a las nueve y media de la mañana. Estuvo esperando cinco horas hasta que finalmente fue su turno, pero en ese momento el letrado que la había citado renunció a su declaración. La magistrada le pidió disculpas por la situación y reprendió al abogado por no haber avisado antes: «La gente pasa horas y horas pasando frío en la calle».

A gritos con el abogado en los pasillos de Vía Alemania

Una familiar de un joven acusado en un proceso judicial no quedó nada contenta con los servicios prestados por el abogado del chico. La mujer la emprendió a gritos contra el letrado en uno de los pasillos del edificio de Vía Alemania. «¡Eres el peor abogado de Mallorca! ¡Lo has vendido!», le espetó. La tensión fue creciendo hasta que el aludido, bastante corpulento, se levantó del banco. Tuvo que intervenir un vigilante de seguridad para llevarse a la mujer del edificio y evitar males mayores.

Una barredora incómoda en la Audiencia Provincial de Palma

En la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma cada día tienen que parar unos instantes el juicio que estén celebrando. A eso de las once y media, pasa por la calle colindante una barredora de Emaya, cuyo estruendo se cuela en la sala a través de las ventanas, abiertas de par en par por los protocolos contra el coronavirus. Así que se hace imposible escuchar a la persona que está declarando en ese momento y la vista tiene que detenerse unos segundos hasta que la máquina se aleja.

El coronel Antonio Orantos dirigirá la Guardia Civil de Cantabria

El que durante la última década ha sido el número dos de la Guardia Civil de Balears, el coronel Antonio Orantos, ha sido nombrado jefe de la Guardia Civil de Cantabria. Se trata de un paso lógico tras su ascenso a coronel. Orantos asumirá el mando de la Comandancia de Santander el próximo 10 de enero.