Lo que parecía en principio una inocente foto de una madre y un hijo puede acabar muy mal para una actriz ghanesa. La mujer compartió una foto de ella desnuda junto a su hijo y ahora va a ir a prisión.

Rosemond Brown, una popular actriz de Ghana, conocida profesionalmente como Akuapem Poloo, irá a la cárcel por haber publicado en redes sociales una foografía artística con su hijo en la que aparece desnuda. https://t.co/1e1rTu2mMz — Julián José Ahijado (@ahijadojj) December 9, 2021

Rosemond Brown, conocida profesionalmente como Akuapem Poloo, de 32 años, publicó una foto de sí misma desnuda junto a su hijo pequeño en las redes sociales en junio de 2020, lo que llevó a los funcionarios de Ghana a acusarla de violencia doméstica y publicación de material obsceno.

"Al tribunal le molesta la publicación fotos de desnudos en las redes sociales. No hay duda de que, aparte del cáncer de la violación, la profanación, la agresión física, la publicación de material obsceno va en aumento", dictaminó en abril la jueza Christiana Cann, según recoge The New York Post. "Una sentencia severa servirá como disuasivo", añadieron.

Poloo fue condenada a tres meses de prisión, pero apeló. El miércoles, la jueza Ruby Aryeetey, del Tribunal Superior, confirmó la sentencia de Cann y dictaminó que no era excesiva. "Este tribunal no interferirá y, por lo tanto, la apelación se desestima", dijo.

La rapera Cardi B fue una de las celebridades que respaldaron a la madre soltera en abril, escribir sobre la cárcel fue "un poco duro". "He visto a muchos estadounidenses hacer sesiones de fotos como esa", publicó la cantante. "No creo que ella estuviera optando más por lo sexual, siendo la idea natural", dijo.

Una amiga de Poloo, la también actriz ghanesa Tracey Boakye, se hará cargo del hijo de Poloo mientras ella cumple su condena.