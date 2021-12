Semana negra | El acusado que quería ser juzgado desde un bar

Un joven senegalés estaba citado en la Audiencia Provincial de Palma para ser juzgado dos veces el mismo día por asuntos de drogas. Los juicios ya habían sido suspendidos una vez y el hombre estaba avisado de que si no se presentaba se dictaría una orden de busca y captura. Llegó el día y el sospechoso no acudió. Lo que hizo fue contactar con el tribunal a través de una videollamada para explicar que estaba en Galicia. El joven se encontraba en ese momento en un bar y pretendía ser juzgado a través del teléfono, pero la comunicación era tan mala que fue inviable. Así que los magistrados acordaron dictar una orden de detención e ingreso en prisión para que la próxima vez comparezca en condiciones.

Final feliz para una yegua rescatada por la Policía Local de Palma

La Policía Local de Palma detectó el pasado verano las malas condiciones en las que vivía una yegua en una finca de la ciudad. Estaba desnutrida, sedienta y en una lugar inadecuado. Tras varias semanas de seguimiento, el animal fue intervenido y entregado a Natura Parc y el propietario, sancionado. El animal ha conseguido recuperarse y ahora ha sido adoptado por una entidad.

Confusión de animales con actuación policial en una peluquería

Otra de animales. La Policía Local de Palma llevó a cabo hace unos días una curiosa intervención en una peluquería de la ciudad. Una llamada alertó de que en el establecimiento había una persona con un lémur, una especie que está protegida y cuya tenencia no está permitida. Una patrulla acudió al lugar y un trabajador les explicó que el animal en cuestión era de su pareja y que no era un lémur, sino un suricato y que tenía todos los papeles en regla. Los policías contactaron con la Guardia Civil y comprobaron que este animal sí se puede tener como animal doméstico. La propietaria aportó después todos los documentos para demostrar que no había irregularidad alguna.

Unas obras intempestivas causan colapso y falsa alarma de accidente

Unas obras de asfaltado de la MA-1110, la carretera de Valldemossa, a una hora intempestiva en la entrada de Palma causaron un doble efecto. Al realizar los trabajos sobre las diez de la mañana, la afluencia de los vehículos era masiva y el colapso del tráfico no se hizo esperar. El atasco provocó retenciones de proporciones kilométricas. Como nadie se esperaba que el embotellamiento respondiera a unas obras de asfaltado a unas horas inoportunas, el temor a que se hubiera producido un accidente de especial gravedad se instaló en muchos automovilistas. Este sentimiento fue sustituido por la indignación al pasar junto a la apisonadora y ver a los operarios que allanaban el firme. No podían concebir que alguien hubiera escogido el momento de mayor trasiego y afluencia de vehículos para cerrar la circulación y realizar esas obras.

Los agentes de la UII, los más rápidos en llegar a los incendios

Los agentes de la Unitat d’Intervenció immediata (UII) de la Policía Local de Palma han hecho honor a su nombre en los últimos incendios declarados en la capital balear. Al encontrarse las patrullas en las inmediaciones de los siniestros, estos agentes se adentran en los fuegos con sus equipos de respiración autónoma en una primera actuación con extintores. También intentan reanimar a la víctima, si es posible. Su presencia se hizo notar en la intervención el pasado miércoles en la calle Vista Alegre, donde murió una mujer de 78 años. Otro tanto ocurrió la tarde del sábado 4 de diciembre en la calle Berenguer de Tornamira, al sofocar el fuego en una habitación. Por supuesto, las labores de extinción siguen correspondiendo a Bombers de Palma. Pero esta primera actuación contribuye a ganar unos segundos preciosos en estos momentos tan críticos.