La fiscalía solicita nueve meses de cárcel y 2.160 euros de multa para un hombre acusado de masturbarse ante una niña de 14 años en Palma y agredir a la madre y el abuelo de la menor cuando se lo recriminaron. Las víctimas ratificaron los hechos durante el juicio celebrado ayer, mientras el procesado negó todos los cargos.

Los hechos ocurrieron el 28 de julio de 2020, cuando el hombre iba en un coche con la menor, sobrina de su compañero de piso. Según narró ayer la niña, el acusado comenzó a hacerle comentarios obscenos y acabó bajándose los pantalones y masturbándose ante ella. El abuelo contó que el acusado le pasó con el coche por encima de un pie. «Si no me echo para atrás, me pasa por encima», declaró. La madre explicó que se agredieron el uno al otro cuando se enteró de lo ocurrido.

El sospechoso, por su parte, rechazó haberse masturbado ante la pequeña y atribuyó la denuncia a «un malentendido gordo». «No soy persona de hacer esto», aseguró.