«Me tiró al suelo de un empujón, me quitó el pantalón e intentó violarme»

Una mujer relató ayer durante el juicio en la Audiencia Provincial cómo un joven, con decenas de antecedentes por delitos violentos, intentó violarla tras quedarse a solas en una vivienda en Manacor. «Empezó a besarme, me tiró al suelo de un empujón y me tocó. Yo le decía que no quería. Llegó a quitarme el pantalón y la ropa interior. Intentó penetrarme pero no pudo porque yo no me dejaba y apareció un amigo suyo», narró la chica. El procesado, en prisión por sus múltiples antecedentes, negó tajantemente esta versión y aseguró que estaban besándose de mutuo acuerdo cuando la joven, sin motivo aparente, empezó a gritar y llorar. «Yo no soy un santo, pero a las mujeres las respeto», afirmó ante el tribunal. Una de sus condenas es por golpear con un martillo a una anciana de 82 años durante un atraco.

Los hechos ocurrieron el 20 de diciembre de 2018 en un domicilio de Manacor donde un grupo de jóvenes celebraba una fiesta. La acusación sostiene que cuando el sospechoso y la víctima se quedaron solos, él intentó forzarla a mantener relaciones sexuales. La fiscalía le imputa un delito de violación en grado de tentativa y reclama una condena de cinco años de prisión y 2.000 euros de indemnización para la víctima. El procesado está actualmente en el módulo de aislamiento de la cárcel de Palma tras protagonizar un altercado. En su haber tiene condenas por violentos asaltos, varios de ellos a punta de pistola. Por seguridad, permaneció esposado durante todo el juicio.