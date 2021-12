Agentes de la Policía Nacional en Ciutadella detuvieron en la tarde del lunes a un hombre de origen español de 37 años como presunto autor de un delito de estafa y usurpación de estado civil, generando unas pérdidas por valor de 16.000 en un comercio de informática de la localidad. El hombre se hizo pasar por empresario y adquirió gran cantidad de material a cuenta, que no abonó. Es la conocida como "estafa del CEO".

Los hechos tuvieron lugar durante el mes de agosto, cuando un hombre se hizo pasar por el CEO de una empresa de montajes y una de mantenimiento de la península, y tras acudir al establecimiento manifestó al encargado del mismo que necesitaba gran cantidad de material informático, telefónico así como diversos enseres para el hogar, ya que comenzaba una obra en Menorca y necesitaba que sus empleados dispusieran del material necesario para su estancia en la isla mientras durase el contrato de trabajo.

En un primer momento y tras acudir a la tienda efectuó un pedido por 2.775 euros, contando con varios terminales telefónicos, tarjetas SIM y ordenadores portátiles.

Tras realizar el pedido y acudir a recogerlo efectuó varios más, hasta llegar a un total de 13 albaranes, ascendiendo el importe a 16.000 euros, siempre dando como excusa que ese material era para sus empleados mientras los tenía contratados en Menorca, consiguiendo engañar al dueño de la tienda para no facilitarle ningún tipo de fianza ni pago por adelantado.

El mismo acudió en persona a recoger el material a la tienda, incluso acordó con el vendedor una entrega en la localidad de Es Castell. El último encargo se trataba de varios electrodomésticos para supuestamente equipar el domicilio de los obreros, si bien tras comenzar a sospechar el dueño de la tienda que algo raro ocurría y tras no percibir importe alguno por los albaranes no se llevó a cabo la entrega.

En total llegó a obtener 37 terminales telefónicos, 2 ordenadores portátiles, 8 tarjetas SIM, 6 televisores, 2 tabletas, 1 reloj smartwatch, 2 patinetes eléctricos así como múltiples accesorios de telefonía como son fundas y protectores de pantalla.

El modus operandi empleado ya era de sobra conocido por los investigadores, ya que en el mes de septiembre ya fue detenido por hechos similares denunciados en Ciutadella, si bien tras saber que lo estaba buscando la policía se ocultó en Es Castell donde finalmente fue detenido.

Para infundir el engaño en las víctimas, simulaba ser el propietario de las empresas, facilitando CIF falsos, y aportando documentación de las mismas que había obtenido de forma fraudulenta, tras contactar con esas empresas y estas facilitarle datos de pago en facturas y otros documentos.

También empleaba DNI que obtenía de su entorno cercano que facilitaba para dar de alta las tarjetas SIM en el establecimiento.

El presunto autor ya cometió hechos similares en localidades de Palma, Alcúdia Maó, por lo que tiene varias causas pendientes en diferentes juzgados.

Las investigaciones siguen abiertas para localizar todo el material, por lo que no se descartan más detenciones.

Es importante adoptar por parte de los comercios a la hora de recibir encargos por particulares o empresas algunas medidas de seguridad que aseguren el cobro de los pedidos, como puede ser el adelanto de una parte del importe, transferencias bancarias fijándose que las mismas estén realizadas y no pendientes, y desconfiar de pedidos elevados o no habituales por personas o empresas que no sean clientes habituales