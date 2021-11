La joven acusada de conducir ebria, arrollar mortalmente a un motorista y darse a la fuga en Palma ha admitido hoy, durante el juicio con jurado popular, ser la autora del atropello pero ha precisado que no recuerda haber arrollado a la víctima. "Si hubiera sido consciente [del accidente] me habría parado", ha explicado entre lágrimas. La procesada ha contado que había tomado "tres cervezas" aquella noche y que no era consciente de estar afectada por el consumo de alcohol. "Si no, no habría cogido el coche", ha afirmado. La acusada ha mostrado su pesar por lo ocurrido y ha dicho sentirse "como un monstruo" por haber causado la muerte de la víctima, que le ha dejado secuelas psicológicas.

El siniestro ocurrió poco después de la medianoche del 15 de febrero de 2019. La procesada, de 29 años, iba al volante de un coche por la calle Alfons el Magnànim y al llegar a un cruce realizó un giro prohibido y se llevó por delante a un motorista de 40 años. La víctima quedó malherida en la calzada y la mujer no se detuvo. Siguió circulando hasta que unos diez minutos después se estrelló contra las barras metálicas de un aparcamiento de bicicletas. La Policía Local la sometió entonces a una prueba de alcoholemia que dio positivo, con una tasa que casi triplicaba la máxima permitida. La fiscalía reclama para la acusada una condena de cuatro años de cárcel por delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, mientras la familia del fallecido, que ejerce la acusación particular, reclama una condena de diez años de prisión. Esta previsto que el juicio continúe durante toda la semana en la Audiencia Provincial de Palma.