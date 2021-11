Semana negra | El acusado que hablaba con el más allá

La respuesta de un acusado a una pregunta de la fiscal durante un juicio celebrado esta semana en Palma dejó helados a todos los presentes. «Eso me lo contó post mortem», dijo como si nada. Tras unos momentos de silencio incrédulo, la magistrada ahondó en el asunto y le preguntó qué quería decir exactamente. No es que fuera capaz de comunicarse con el más allá, sino que no tenía claro el significado de la expresión. En realidad quería decir a posteriori. La cosa tiene su miga porque el hombre fue especialmente quisquilloso en su declaración, plagada de correcciones a lo que decían tanto la fiscal como el abogado de la acusación.

Alejandro Ortiz, incómodo por la presencia de un periodista El padre de Malén Ortiz, la menor desaparecida en Calvià en 2013, ha sido juzgado y condenado esta semana por amenazar a unos policías. En la sala de vistas, como público, estaba un periodista de este diario. Alejandro Ortiz, al advertir su presencia, dijo a la jueza que el profesional le estaba «incomodando» y pidió salir con cierta ansiedad. Su abogada reclamó que el juicio fuera a puerta cerrada y dijo que el padre de Malén «ha sido muy maltratado por la prensa». La magistrada pidió amablemente al periodista que saliera y así lo hizo, para averiguar después qué había ocurrido dentro y poder contarlo. Y es que en este periódico no tenemos nada en contra del señor Ortiz. Nos limitamos a acudir todos los días a los juicios que consideramos relevantes para explicar lo que allí ocurre. Nada más, pero tampoco nada menos. Barreras de hormigón para proteger casas junto a una rotonda El pasado domingo una furgoneta que circulaba por la rotonda del Port Comercial, en Alcúdia, se salió de la vía, se estampó contra un muro y estuvo a punto de caer al patio de unas casas ubicadas al lado. Se trata del segundo accidente de estas características registrado en este lugar en las últimas semanas, y el anterior fue más grave, ya que el vehículo llegó a impactar contra las viviendas. Ante esta situación de riesgo, el Ayuntamiento ha colocado unas barreras de hormigón para proteger las casas en caso de una nueva salida de vía, una solución de emergencia a la espera de instalar algo definitivo. La Policía Local pide que se le retire el carné a una mujer El pasado 15 de noviembre una patrulla de la Policía Local de Palma acudió a un accidente a la calle Reina María Cristina. La conductora responsable era una mujer de 71 años y los agentes comprobaron que sufría una evidente merma de sus capacidades psicofísicas, por lo que tuvieron que realizar un informe dirigido a la Jefatura Provincial de Tráfico informando de lo ocurrido, y solicitando que le sea retirado el carné. Un vehículo policial causa daños en los juzgados de Vía Alemania Un vehículo policial aparcó hace unos días marcha atrás en los juzgados de Vía Alemania con tan mala fortuna que golpeó la bola de un remolque contra un pequeño pilar. Los daños son visibles y todavía están pendientes de reparar.