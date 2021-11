Agentes de la Policía Nacional de Palma y en colaboración con la Policía Local de Palma, han eliminado un punto muy activo de menudeo de marihuana y hachís regentado por dos varones españoles de 41 y 43 años, que actuaban bajo la tapadera de una asociación cannábica.

Vecinos del barrio de ses Estacions en Palma alertaron a la policía que durante varias semanas habían observado cómo acudían numerosas personas a un local de reciente apertura, y que en ocasiones mostraban síntomas de encontrarse bajo los efectos de las drogas. El establecimiento estaba abierto como una asociación cannábica.

La información llegó al Grupo II UDYCO- Estupefacientes de la Policía Nacional que se hizo cargo de la investigación y que de forma inmediata desplazó al lugar a agentes de ambos cuerpos. Tras varias jornadas de investigaciones, se comprobó cómo bajo la apariencia de establecimiento abierto al público como una asociación cannábica, había un auténtico punto de venta de drogas muy activo. Así mismo, se corroboró que varias de las personas que accedían y salían no solo portaban drogas que acababan de comprar sino que mostraban claros síntomas de intoxicación por estupefacientes, hasta el punto de que alguno de ellos no reconocía a los policías que le identificaban e intervenían las drogas llegando a manifestar que “fueran a comprar ahí al lado y no se la quitaran a él”.

Recabadas las pruebas necesarias los policías comunicaron al Juzgado la existencia del punto solicitando mandamiento de entrada y registro. El pasado lunes por la mañana, la comitiva judicial y policial accedió al lugar encontrando a los dos sospechosos (uno de ellos manipulando -in fraganti- marihuana para dosificación) así como a otras cinco personas. Los compradores fueron identificados y las sustancias estupefacientes que portaban fueron intervenidas para su sanción dejando a continuación que abandonaran el lugar para proceder a llevar a cabo el registro.

Durante el registro los agentes, encontraron más pruebas sobre la actividad ilícita: basculas de precisión, elementos para dosificación de la droga, caja registradora con dinero fruto de las ventas y gran cantidad de marihuana y hachís para su venta. Se ha incautado una prensa hidráulica de última generación llegada desde la península Además de los cerca de 2 kilogramos de la supuesta droga incautada, los policías destacaron el hallazgo de una prensa de última generación con sistema de prensado mediante calor con diferentes moldes y utensilios para la extracción de aceite de hachís de alta calidad.

Dicha prensa se considera que llegó a la isla procedente de la península, para intentar asentar su uso en Palma. Se está investigando la persona que realizó el traslado y sus conexiones con grupos asentados en la península. Con esta operación se ha procedido a la detención de los presuntos autores de un delito contra el tráfico de drogas, y se considera erradicado uno de los puntos de venta cercanos al parque de ses Estacions en el que se ha detectado un incremento notable de consumo de dichas sustancias.