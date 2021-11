La propietaria de un hostal de Esporles ha sido condenada a pagar 180 euros de multa y otros 5.520 de indemnización por la muerte de una adolescente de 16 años en el establecimiento. La víctima falleció al caerle en la cabeza una columna de marés en la que estaba anclada una hamaca. Su hermano, de 11 años, resultó herido en el siniestro. La mujer se declaró autora de un delito de homicidio por imprudencia menos grave, por no haber revisado el estado de la instalación, tras el acuerdo entre su abogado y el de la acusación particular, que reclamaba inicialmente tres años y medio de prisión. La fiscalía consideraba que no había delito alguno y no reclamaba condena.

Los hechos ocurrieron el 26 de junio de 2017, cuando los dos menores estaban tumbados en una hamaca sujeta a dos pilares en el patio del establecimiento, uno de los cuales cedió y acabó impactando sobre ellos.