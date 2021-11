Tres acusados de matar a un turista holandés en s'Arenal declaran que no le agredieron

Tres jóvenes holandeses de 18 y 19 años acusados de matar a patadas a un compatriota en s’Arenal durante sus vacaciones en Mallorca el pasado mes de julio han negado hoy implicación en el crimen ante un tribunal de su país. Los sospechosos han admitido que aquella madrugada golpearon a varias personas en diferentes trifulcas, hechos por los que también están acusados de intentos de homicidio, pero todos se han desvinculado de la agresión mortal a Carlo Heuvelman. Durante la vista, la fiscalía ha revelado que la Policía encontró ADN de Heuvelman en el zapato de uno de los acusados y que, según la investigación, la víctima fue atacada cuando mediaba en una pelea . El tribunal ha acordado que los tres sospechosos del asesinato sigan en prisión provisional.

Cinco de los ocho detenidos por las agresiones cometidas en la noche del 13 al 14 de julio pasado en los alrededores del Balneario 1 han comparecido hoy ante el Tribunal de Distrito de Holanda Central, donde se ha celebrado una audiencia preliminar del caso. Los acusados eran amigos y estaban pasando unos días de vacaciones en la isla.

El presidente del tribunal ha expuesto en la vista que el grupo está acusado de participar en varias peleas aquella madrugada, que dejaron siete víctimas, han explicado fuentes periodísticas y judiciales. La primera de las riñas se produjo a las puertas de un pub en la calle Cartago, en la que un joven quedó inconsciente tras ser pateado en la cabeza y una chica sufrió heridas en la cara. La segunda, en un local cercano contra un grupo de compatriotas. Y la tercera, la que costó la vida a Heuvelman, fallecido cuatro días después en Son Espases por las gravísimas heridas sufridas en la cabeza, en el bulevar de s'Arenal.

La fiscalía acusa de asesinato a tres de los sospechosos y a todo el grupo de otros dos cargos de homicidio intentado por participar en el resto de agresiones. Los sospechosos de la paliza mortal -Sanil B., Mees T. y Hein B.-, han rechazado en en su declaración haber golpeado a Heuvelman, pero han admitido su implicación en las otras peleas . «Golpeé y pateé a dos personas. Fue para ayudar a mis amigos. Esto nunca debería haber sucedido, pero yo no agredí a Carlo», afirmó Sanil B. Al ser preguntado por qué la Policía halló ADN del joven fallecido en uno de sus zapatos, el acusado no ha respondido. «No estuve cerca de Carlo. Le pegué una patada a otra persona que estaba en el suelo. Tenía miedo», ha afirmado Hein B. También Mees T. ha negado su implicación en el crimen: «No vi a Carlo ni le pegué. Di un puñetazo o un codazo a un amigo suyo, pero no cuando estaba en el suelo».

Los sospechosos, encarcelados desde que fueron detenidos en Holanda a lo largo del mes de agosto, reclamaron al tribunal su puesta en libertad. Los magistrados, sin embargo, rechazaron su petición y acordaron que sigan en prisión provisional. La fiscalía acusa por la muerte de Heuvelman a un cuarto joven que comparecerá en los próximas días.

El ministerio público y la Policía holandesa mantienen abierta la investigación. Han recabado una gran cantidad de vídeos y fotografías sobre las agresiones cometidas por los acusados y ofrecen ahora una recompensa de 15.000 euros para localizar a testigo clave que aparece en las imágenes pero no ha sido localizado.