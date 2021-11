La Audiencia Provincial juzga hoy a dos hombres por intentar matar con un machete y un cuchillo al novio de la exmujer de uno de ellos en s'Arenal de Llucmajor. Uno de los sospechosos ha admitido ser el autor de la puñalada, que causó graves lesiones a la víctima, y se ha conformado con una condena de cuatro años y tres meses de cárcel, pero sostiene que esta iba a atacarle con un hacha. El perjudicado ha negado este extremo y ha explicado que el hombre le "odia" por la relación que mantiene con su expareja. El otro procesado ha negado cualquier intervención en la agresión y el fiscal ha solicitado la misma condena para él.

Los hechos ocurrieron el 23 de septiembre de 2020 en una casa de la calle Sant Bartolomé donde los dos procesados vivían como okupas. La víctima ha contado que fue a tomar algo con los sospechosos y estos acabaron invitándole a su vivienda. Una vez allí, se inició una discusión. "Juanjo me tenía rabia porque yo estaba con su expareja sentimental. Él había estado en la cárcel por intentar matarla", ha explicado. Según su versión, cuando empezó a recriminarle estos malos tratos a la mujer el principal acusado "se puso nervioso". Le dijo a su compañero de piso -el otro encausado- que se pusiera en la puerta para impedirle huir y le pegó con un machete "sin filo" en la espalda. "Entonces vino hacia mí y me pinchó", ha asegurado. "Me vi con los intestinos por fuera", ha afirmado. El perjudicado ha negado haber irrumpido en la vivienda con un hacha y ha explicado que huyó de allí y se dirigió a un centro médico para ser atendido. Estuvo diez días hospitalizado, tuvo que ser operado y padece secuelas.

La declaración de la víctima ha sido interrumpida varias veces por el autor confeso de la agresión. "¡Está mintiendo!", ha gritado antes de ser expulsado de la sala durante unos minutos. "Disfruta lo que te queda", le ha dicho a la víctima cuando los policías lo sacaban.

Antes, en su interrogatorio, el procesado ha ofrecido una versión de los hechos diferente. Según ha explicado aquella noche fueron de fiesta con la víctima, que estaba "muy agresivo". Tras acabar la noche en su casa, optaron por pedirle que se fuera por su actitud. "Volvió al cabo de media hora, abrió la puerta por la fuerza y vino hacia mí con un hacha", ha contado. "Me cogió del cuello e hizo ademán de agredirme. Yo cogí un cuchillo y se lo clavé", ha admitido el hombre, que ha desvinculado a su compañero de piso de la agresión. "No hubo ningún machete", ha replicado.

El otro imputado ha mantenido una versión similar de lo ocurrido. Ha contado que el perjudicado "iba muy colocado" y que irrumpió en su casa armado con un hacha. "Levantó el hacha y Juanjo cogió un cuchillo y se lo clavó", ha relatado, tras negar haber atacado a la víctima con un machete. Según su versión, los dos hombres habían discutido unas horas antes.

La fiscalía solicitaba inicialmente ocho años de cárcel para los acusados, pero ha rebajado su petición a cuatro años y tres meses al concluir el juicio. El autor confeso de la cuchillada ha aceptado esta pena, pero el otro reclama su absolución.