Un padre denunció al profesor de Matemáticas al sospechar que había abusado sexualmente de su hija

Este joven profesor de Matemáticas realizó una breve sustitución en el centro escolar el pasado año. A raíz de este trabajo, el pasado 18 de febrero se le volvió a contratar en periodo de prueba. Al parecer, su comportamiento en las aulas se caracterizaba por "invadir el espacio personal". El pasado mes de abril, una alumna comentó a su tutora que el docente le hizo tocamientos al sacarla a la pizarra. Aunque no precisó con claridad cómo fueron los mismos. Tras convocar a la madre y a la estudiante, unos días después no se le renovó el contrato al maestro. El pasado 23 de abril se puso fin a su relación laboral. Al encontrarse en periodo de prueba no se tuvo que razonar el motivo de la extinción del contrato.

Tras esta rescisión, un padre de una alumna se puso en contacto con la dirección del centro escolar y expresó su preocupación porque su hija de 14 años pudiera sufrir acoso escolar en las redes sociales. El progenitor denunció a la Policía al exprofesor de matemáticas del colegio La Salle ante las sospechas de que la menor pudiera haber sufrido abusos sexuales por parte del docente.

De acuerdo con la investigación de la Ufam, el exprofesor de matemáticas había mantenido una fluida comunicación vía Whatsapp y las redes sociales con una de sus exalumnas. Esta se tradujo en abusos sexuales a la menor de 14 años. También habrían participado en encuentros con otras estudiantes adolescentes tres de sus amigos. Estos presuntos abusos se habrían prolongado desde que dejó el centro hasta hace unas semanas, cuando fue arrestado.

Los encuentros con estas estudiantes adolescentes, según las pesquisas policiales, se prolongaron durante meses en el domicilio particular del docente de matemáticas. Sus amigos habrían participado durante este tiempo en estos hechos delictivos. Fruto de la investigación, tres de estos jóvenes han sido detenidos por presuntos abusos sexuales a menores de 16 y un cuarto permanece investigado por el mismo motivo.