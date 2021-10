Dos jóvenes han denunciado una agresión tránsfoba ocurrida en la madrugada del sábado 2 de octubre en la avenido Blasco Ibáñez de València al grito de "travelos de mierda". La afectada, que hizo público el hecho a través de su cuenta de Instagram, asegura que fueron agredidas por un grupo de 25 personas que "nos dieron golpes en la cabeza, patadas y nos arrastraron por el suelo cogiéndonos por el pelo", según narra Valeria, la víctima. Desde Igualdad confirman que las víctimas fueron atendidas por las oficinas Orienta tras la agresión y que se les está dando seguimiento. La afectada ha presentado denuncia en comisaría y el parte de lesiones hecho en el hospital clínico de València.

Según cuenta la afectada en redes sociales, se encontraban en una fiesta en un parque de la avenida Blasco Ibáñez, cuando se separaron de su grupo de amigos para pedir a otras personas si tenían un vaso de plástico. Ese otro grupo les dijo que no tenían y se despidió de ellas con un "adiós chicas".

En ese momento, una mujer de este otro grupo les contestó "yo aquí no veo ninguna chica", acto seguido intentó quemar a Valeria con un cigarro, "me cogió del pelo por detrás y me tiró al suelo", narra la afectada. En ese momento, el grupo de más de 20 personas no solo la agredió a ella, sino también a su amiga al darse cuenta de que ambas eran trans. Según denuncia la afectada "me robaron el bolso, cartera, móvil, pendientes" e incluso las zapatillas de su amiga que después encontraron tiradas en la basura. Consiguieron escapar cuando su grupo de amigos les vio y consiguió disolver a las más de 20 personas que les propinaban "golpes en la cabeza y patadas".

Tras la paliza, prosigue Valeria, acudieron corriendo a un furgón de policía cercano, cuyos agentes, según denuncia la víctima, "estuvieron unos 10 minutos esperando para bajar del coche, y cuando bajaron los agresores ya se habían ido". Lamenta que "los policías no ofrecieron ningún tipo de ayuda". Tras esto, ambas amigas se subieron en un taxi para realizar el parte de lesiones en el hospital clínico de València. La afectada pidió "máxima difusión y visibilidad para que se sepa lo que te puede llegar a pasar por ser trans en esta sociedad".

El 30 % de las agresiones por LGTBI-fobia

Las oficinas Orienta de atención a personas del colectivo lgtbi, que dependen de la conselleria de Igualdad, realizaron 3.814 atenciones en el primer semestre de 2021: 1.595 en València, 1.460 en Alicante y 759 en Castelló. El porcentaje de personas trans atendidas es del 31,14 %. De ellas 463 fueron hombres, 543 mujeres y 138 personas no binarias. La intervención psicológica fue el servicio más demandado en el 42,61 % de los casos, pero también se registraron decenas de casos de agresiones.