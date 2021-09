Los padres del hombre desaparecido en Valencia: "Salió a correr y nunca volvió; creemos que alguien lo ha matado"

Ya ha pasado un año desde que Pascual Robledillo, vecino de la localidad valenciana de Paiporta, salió a hacer deporte como cada día. "Ahora vuelvo", le dijo a su madre antes de salir a correr sin apenas desayunar. Horas después, preocupada al ver que su hijo no regresaba, la mujer le telefoneó y una voz, que en ese momento creyó que era la de él, le respondió escuetamente: "Ahora llego, me he perdido mamá". Desde entonces, 365 días sin noticias de Pascual, de 43 años, al que parece habérselo tragado la tierra.