Piden 3,5 años de cárcel por cometer un atraco armado con una piedra

La víctima explicó que estaba con una amiga cuando el acusado se acercó a ellos en una bici. «Me pidió dinero y me enseñó una gran roca que llevaba en la mano. Me dijo que le diera todo lo que llevara», contó el perjudicado. Según su versión, el ladrón le intimidó para no denunciara el robo antes de huir del lugar.

El acusado, por su parte, aseguró que cuando se produjo el atraco él estaba en su casa en s’Arenal y que acababa de salir de trabajar.

La fiscalía le imputa un delito de robo con intimidación. El caso quedo visto para sentencia.