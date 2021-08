Semana negra | Un día de guardia de los Bomberos, en corto

Un café y la pertinente revisión rutinaria del material antes de que la sirena anuncia la salida inmediata ante una emergencia. Así comienza el corto rodado por Bombers de Palma en alta calidad y subido a Youtube. Aunque el cortometraje data ya de algunos años, los propios Bomberos lo han vuelto a subir esta semana en su cuenta de una red social para recordar que su labor se repite día tras día. Las actuaciones no paran de sucederse. En primera instancia, una dotación se desplaza hasta la Plaça del Mercat, frente a la Audiencia Provincial, para sofocar un incendio en un contenedor. Al tratarse de una zona tan céntrica, numerosa policía se había desplazado también para acordonar la zona. Una vez sofocado el fuego en el depósito, los bomberos tienen que responder a otro requerimiento también en el Casco Antiguo de Palma. En esta ocasión, el siniestro tiene lugar en una tienda situada en la no menos céntrica calle Peraires. Los bomberos tienen que recurrir a los equipos de respiración autónoma para sofocar el incendio en el interior del establecimiento. La visibilidad es prácticamente nula y se tienen que iluminar con potentes focos. Una vez que el fuego se considera sofocado. Los bomberos utilizan potentes ventiladores para disipar lo más rápidamente posible la gran cantidad de humo acumulado en el interior. Una vez completado este servicio, los bomberos regresan al parque central. Pese a que la grabación de tres minutos y doce segundos tiene algunos años, no ha perdido en absoluto vigencia.