La investigación achaca la tragedia aérea de Inca a la «falta de vigilancia» de los dos pilotos

Un doble error humano propició el accidente entre un helicóptero y un ultraligero sobre Inca que costó la vida a siete personas hace ahora dos años, en la peor tragedia aeronáutica de la historia de Mallorca. Los técnicos del ministerio de Transportes han concluido tras una larga investigación que la «falta de vigilancia del espacio aéreo» por parte de ambos pilotos desencadenó la colisión. Los especialistas señalan que ninguno de ellos detectó a tiempo la presencia de la otra aeronave, aunque ambos realizaron maniobras para evitar el choque en el último instante sin lograrlo. Los dos aparatos llevaban un plan de vuelo visual, por lo que los pilotos basaban su trayectoria en la observación del entorno.

Los expertos de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) del ministerio de Transportes señalan en su informe que no se han detectado indicios de fallos mecánicos en ninguna de las aeronaves. Ambas tenían toda la documentación en regla y los pilotos contaban con las licencias, las habilitaciones y los permisos médicos necesarios para ponerse a los mandos. Además, las condiciones meteorológicas eran buenas.

El siniestro ocurrió a las 13:35 horas del 25 de agosto de 2019 a las afueras de Inca. Una pareja de turistas alemanes, sus dos hijos de 7 y 11 años y un piloto italiano volaban a bordo de un helicóptero Bell 206. Habían salido de un hotel de lujo de Manacor y se dirigían a Camp de Mar, en Andratx. En un ultraligero Aeroprakt A22L despegaron desde el aeródromo de Binissalem dos españoles y pusieron rumbo a Alcúdia.

Espacio no controlado

Ambos volaban a la altura adecuada, entre 500 y 1.000 pies, una franja del espacio aéreo indicada para este tipo de aeronaves que no está controlado, según refleja el informe de la CIAIC. La avioneta y el helicóptero no estaban obligados a utilizar la misma frecuencia de radio y los vuelos se realizan solo con el reconocimiento visual. Es decir, los pilotos solo son conscientes de la presencia de otras aeronaves si las ven. «Es una franja muy estrecha con poco margen de maniobra y saturado por aeronaves ligeras. Además, los ultraligeros no están obligados a llevar radio y, si la tienen, en las inmediaciones del aeródromo de Binissalem usan su frecuencia», resumió un piloto de helicóptero, compañero del fallecido, que declaró ante los investigadores.

Los dos aparatos realizaron maniobras evasivas en el último momento, pero no lograron evitar la colisión

Los aparatos llevaban trayectorias convergentes y acabaron encontrándose a las afueras de Inca. Los expertos del ministerio de Transportes han llegado a la conclusión de que ninguno de los pilotos detectó a la otra aeronave hasta que fue demasiado tarde. En el último momento, los dos «se percataron de la inminente colisión tomando ambos una actitud evasiva. El helicóptero bajó el morro y viró a la derecha, quedando el plano de giro de las palas del rotor principal prácticamente vertical. El ultraligero aplicó potencia y se situó ligeramente por encima del helicóptero», señala el informe de los especialistas.

A pesar de estas maniobras desesperadas, una de las palas de la hélice del helicóptero golpeó el ala izquierda del ultraligero. Luego, otra de las palas impactó contra la cola de la avioneta, que finalmente se llevó por delante el rotor de cola del helicóptero.

Las dos aeronaves sufrieron daños muy importantes en la colisión que hacían «inviable» la continuación del vuelo y cayeron en cuestión de segundos. El ultraligero se precipitó en barrena y el helicóptero empezó a girar descontroladamente hasta impactar contra el suelo. Los dos aparatos se incendiaron al estrellarse y los siete ocupantes fallecieron. Es el accidente aéreo con más víctimas de la historia en Mallorca.

Los especialistas de la CIAIAC, que han examinado los restos de los dos aparatos y han tomado declaración a una decena de personas, concluyen así que «la causa más probable del accidente fue no vigilar suficientemente el espacio aéreo».

El siniestro llevó a un juzgado de instrucción de Inca a abrir una investigación. El caso fue archivada hace unos meses al considerar que no existe ninguna responsabilidad penal porque todos los implicados habían muerto en el accidente.

La secuencia del accidente aéreo