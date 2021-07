Semana negra | Los apuros de un tráiler en la calle Jesús

Excesos de velocidad en el Camí de Son Mendivil, en Llucmajor

El pasado día 20 el radar de la Policía Local de Llucmajor cazó a un conductor que circulaba a 108 kilómetros por hora por el Camí de Son Mendivil, una vía rural con un límite marcado en 40 por hora. Desde la Policía explican que estos controles de velocidad se instalan allí donde se registran quejas vecinales por estos excesos. Insisten en que no tienen afán recaudatorio, sino que solo pretenden evitar accidentes. Por eso no se esconden y suelen repetir cada cierto tiempo en las mismas vías. De hecho, el pasado mes de abril ya pillaron exactamente en el mismo punto a otro coche a 115 kilómetros por hora.

Un perro mata a un cachorro en una finca de es Vivero

La escena tuvo que ser bastante horrible. Varios vecinos de la calle Alber, en la barriada palmesana de es Vivero, avisaron a la Policía el pasado sábado porque en una finca un perro había matado a dentelladas a un cachorro. Según explicaron, durante toda la noche habían estado oyendo los ruidos de la pelea. El propietario de los animales no estaba en la casa, y se llegó a solicitar la intervención de los bomberos para forzar el acceso y que el personal de Son Reus pudiera hacerse cargo del animal muerto. Finalmente la Policía logró localizar a la dueña, que acudió a la casa y se encargó de todo.

El preso de permiso que buscaba «medicamentos» por Palma

Un preso de permiso se mostraba errático mientras deambulaba la noche del pasado domingo por la Plaza de España. Una patrulla de la Policía Local de Palma se percató de su comportamiento extraño y se interesó por él. El recluso aprovechó para expresarles su intención de no regresar al Centro Penitenciario. «Necesito medicamentos, pero no me los dan en prisión», argumentó. Con este pretexto se presentó también en el PAC de s’Escorxador. Sin embargo, al contactar con la cárcel, les indicaron que disponía allí de toda la medicación que precisaba. La excusa no prosperó y fue devuelto al penal horas después.