«El Aeropuerto de Palma es la frontera de los que quieren entrar de forma ilegal en el Reino Unido»

El inspector jefe de la Policía Nacional José María Manso (Bilbao, 1959) ha vuelto a tomar las riendas de la seguridad en el Aeropuerto de Palma. Tras un anterior paso por el cargo, que se prolongó tres años, entre 2009 y 2012, su último destino era al frente de la bulliciosa Comisaría de la Playa de Palma. Desde el pasado mes de junio, Manso ha vuelto a Son Sant Joan en una de las situaciones más especiales de los últimos tiempos. Entre los objetivos, la vigilancia para evitar altercados entre pasajeros que han dado positivo en covid y no pueden volar y el control de pasajeros británicos en el primer verano desde la entrada en vigor del Brexit.

¿Qué impacto está teniendo en el Aeropuerto esta apertura después de muchos meses casi cerrado por culpa de la covid?

Yo divido el Aeropuerto entre frontera y no frontera. Y con la entrada en vigor del Brexit ahora tenemos mucha más frontera. Además, el británico es un turista de mucha intensidad, con mucho volumen de personas. En un día podemos tener hasta 90 vuelos de ida y otros tantos de vuelta procedentes del Reino Unido.

¿Ha obligado a alterar sustancialmente el funcionamiento al tratar a los británicos como extracomunitarios?

Ahora los tenemos que tratar como si fueran rusos o chinos, por poner un ejemplo. Cualquier turista británico tiene que pasar frontera y tiene que tener su pasaporte sellado. En un día te pueden pasar miles de personas por la frontera procedentes del Reino Unido que antes no pasaban. Eso te implica sellar cada pasaporte a la ida y a la vuelta.

¿Ha habido más conflictividad por la covid a la hora de algún pasajero que quiere volar y no puede?

Los requisitos los ponen las compañías aéreas. Los pasajeros les tienen que presentar la documentación sellada y si no la traen no pueden volar. A nosotros no nos llega ese problema porque se soluciona antes. Hay bastantes pasajeros que quieren volar con covid. Se ponen pesados e insisten y al final acabamos interviniendo nosotros.

Con este aumento de vuelos también se han disparado las falsificaciones de los documentos.

Prácticamente el 100% de estas falsificaciones son de personas que pretenden marchar al Reino Unido. Casi todos son albaneses.

Albania también es un país extracomunitario. ¿Qué método utilizan para tratar de llegar de forma ilegal al Reino Unido?

Normalmente entran de forma legal en la zona Schengen. Luego consiguen la documentación falsa con la que tratan de llegar de Mallorca al Reino Unido.

¿Han detectado algún aumento de incidentes o de pasajeros que pierda los nervios por estos nuevos controles más exhaustivos?

La gente se está comportando bastante bien por el control sanitario, tanto británicos como de otros sitios. Algunos se enfrentan con el personal por el tema de la mascarilla, porque se niegan a ponérsela. Lo correcto es lo normal entre los viajeros.

¿Qué porcentaje de intensidad funciona ahora el Aeropuerto de Palma con respecto a los años previos a la covid?

Ahora está más o menos a un 60% en comparación con 2019. Mallorca ha sido el espejo del resto de España porque llegaba turismo británico y no tenía que hacer cuarentena. Desde el lunes se ha abierto a todo el país.

¿Ha notado un aumento de la delincuencia en el aeropuerto?

El Aeropuerto de Palma hace de frontera del Reino Unido. El problema es suyo y lo estamos pagando nosotros. Ahora el control es más riguroso.

¿Y de otras nacionalidades?

Estamos deteniendo a delincuentes rumanos y búlgaros con reclamaciones judiciales. La mayoría son carteristas, por delitos de hurtos al descuido. En muchos casos se les arresta al tratar de volver a la temporada siguiente. Los delitos en el Aeropuerto han aumentado. Muchos ladrones saben que determinado pasajero lleva objetos de valor por su equipaje. Algunos, en la zona del aparcamiento, se ponen chalecos reflectantes y se hacen pasar por operarios para recoger los bultos y robarlos.

En el Aeropuerto se detuvo también hace unos días a un joven holandés que presuntamente participó en la paliza mortal a un compatriota en s’Arenal.

La investigación la hizo el Grupo de Homicidios y ellos lo detuvieron. Lo cierto es que al pasar cada control, sabemos dónde se encuentra una persona y la podemos situar en cada momento. Esa es una ventaja porque el Aeropuerto es una infraestructura crítica. Todo el mundo tiene que ir acreditado, incluidos nosotros.

¿En esta temporada que lleva de nuevo en el cargo ha vivido alguna situación crítica?

Tuvimos que activar el protocolo de aterrizaje de emergencia por la noche por un avión con fuego en la bodega. Tomó tierra con normalidad y alojamos en hoteles a todos los pasajeros hasta que pudieron partir al día siguiente.