Una docena de personas se enzarzaban la tarde del miércoles a golpes en una reyerta multitudinaria en Puerto de Mazarrón (Murcia) en una pelea en la, según los testigos, algunos de los participantes llegaron a exhibir armas de fuego.

Los hechos tuvieron lugar poco después de las siete de la tarde de ayer, en una urbanización con la mitad de las viviendas en construcción y algunas okupadas en la que, por razones que no han trascendido, comenzaron a reñir dos personas, naturales de Europa del Este, apuntan los testigos. La discusión fue subiendo de tono al tiempo que iban sumándose a la misma más vecinos. Al final, derivaba en reyerta multitudinaria. Un joven quedó tendido en el suelo, ensangrentado y con heridas en el rostro. Aunque algunos de los implicados portaban pistola, según los presentes, no llegaron a efectuarse disparos. A la zona se movilizaron agentes de la Policía Local de Mazarrón, así como sanitarios en una unidad médica de emergencia (UME), que atendieron al joven in situ, sin necesidad de llevarlo al hospital. El caso fue puesto en conocimiento del Instituto Armado, Cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación.