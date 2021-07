El guardia imputado por disparar a un coche en Marratxí dice que tiró al suelo

El incidente ocurrió el pasado 8 de mayo sobre las diez y media de la noche, en la carretera vieja de Inca, a la altura del Marratxí. Dos patrullas de la Guardia Civil trataron de interceptar a un vehículo BMW con cuatro personas a bordo que les inspiró sospechas.

Según denunció una semana después el conductor de este turismo, un vehículo oficial de la Guardia Civil con la sirena activada se le cruzó en medio de la vía. Este hombre dijo que en ese momento entró en pánico y giró en redondo para tratar de huir. Esquivó a un segundo coche patrulla que le intentaba cortar el paso y entonces oyó un primer disparo. Los cuatro ocupantes agacharon las cabezas y entonces oyeron una segunda detonación. El coche se dio a la fuga tras colisionar lateralmente con otro coche patrulla de la Guardia Civil. Posteriormente vieron que el vehículo presentaba dos impactos de bala. Un proyectil había atravesado la luna trasera y se había alojado en el reposacabezas del copiloto, y otro había alcanzado la carrocería, junto a la rueda trasera.

Tras recibir la denuncia, la Guardia Civil inició una investigación para aclarar lo ocurrido y el juzgado de instrucción número 3 de Palma se encargó del caso.

Ocho guardias civiles que participaron en el incidente fueron citados a declarar como testigos, pero uno de ellos solicitó acudir como imputado, lo que le permite ir acompañado por un abogado y negarse a declarar.

Este agente compareció el pasado jueves en el juzgado. En su declaración ante la jueza admitió que disparó dos veces su arma, pero dijo que lo hizo apuntando al suelo, como advertencia. Según su manifestación, él iba en el segundo coche patrulla que trató de interceptar al vehículo sospechoso, y cuando se dio a la fuga, tuvo que saltar para evitar ser atropellado. Fue entonces, en esta situación de riesgo, cuando realizó los disparos de advertencia.

El agente puso en cuestión que los dos impactos que presentaba el coche procedieran de su arma, ya que estaba seguro de que él había disparado al suelo, y apuntó que podrían haber sido efectuados a posteriori por los propios denunciantes.

También justificó que no se hiciera ninguna mención a los disparos en el informe que realizaron sobre el incidente, ya que «no le dieron importancia». Este guardia explicó que le había contado a su cabo que había realizado dos disparos.

Los otros siete guardias que participaron en el incidente declararon la semana pasada ante la jueza que no habían oído las detonaciones. El informe que realizó el jefe del grupo horas después no mencionaba en ningún momento los disparos. Su autor manifestó que cuando lo redactó, no sabía que su compañero había disparado, y que no lo supo hasta esa noche, cuando se lo comentó.