Cincuenta vecinos de tres fincas de la calle Terral, en s’Arenal de Llucmajor, tuvieron que ser desalojados ayer a toda prisa a causa de un violento incendio que destruyó una planta baja. Aunque inicialmente saltó la alarma porque se desconocía si podía haber quedado alguna persona atrapada, el siniestro se saldó sin daños personales. Agentes de la Guardia Civil lograron rescatar a dos perros y un gato del interior de la vivienda donde se originó el fuego, y policías de Llucmajor sacaron de su domicilio a un anciano sordo que no se había percatado de lo que ocurría.

Según informan fuentes de los distintos organismos de emergencia, el fuego se declaró sobre las diez y media de la mañana, en una planta baja del número 62 de la calle Terral, un edificio de cuatro alturas. Las primeras patrullas de Policía Local y Guardia Civil que llegaron al lugar comprobaron que el fuego había reventado las ventanas de la planta baja y ascendía a los pisos superiores. Al principio cundió la alarma porque se ignoraba si podía haber gente atrapada en el interior de la vivienda en llamas.

Las patrullas policiales desalojaron la finca donde se declaró el fuego y las dos colindantes, en total unos cincuenta vecinos y siete animales domésticos tuvieron que salir a la calle a toda prisa. Guardias Civil inspeccionaron la vivienda en llamas y comprobaron que no había ninguna persona, solo dos perros y un gato, que fueron rescatados. La Policía Local de Llucmajor ayudó a salir a un vecino de una finca contigua, un anciano sordo, que no se había dado cuenta del incendio.

«Enchufé muchas cosas»

Dotaciones de los Bombers de Mallorca y de Palma lograron controlar el fuego rápidamente, aunque tuvieron que trabajar hasta pasada la una para extinguirlo completamente. La planta baja donde comenzó el incendio quedó completamente arrasada y las viviendas superiores sufrieron grandes desperfectos por el humo y las altas temperaturas.

«Me he ido esta mañana al gimnasio y cuando he vuelto me he encontrado el incendio en casa», apuntó Juan Bover, el morador de la vivienda siniestrada del numero 62 de la calle Terral de s’Arenal de Llucmajor. El foco del incendio se había localizado en su cuarto y los tres perros que había en la vivienda aullaban despavoridos.

«Creo que ha sido una sobrecarga eléctrica. Tenía muchas cosas enchufadas en la regleta, pero nunca creí que pudiera pasar una cosa así», subrayó. El dueño de la vivienda expresó su agradecimiento a uno de los vecinos que puso a salvo a un animal y logró devolvérselo a su amo.

Se da la circunstancia de que en las inmediaciones del inmueble afectado de la calle Terral se habían producido otros dos incendios en viviendas en los últimos meses.