Los Bombers de Mallorca han logrado extinguir un grave incendio registrado esta mnañanaen un edificio de la calle Terral, en s'Arenal. Según las primeras informaciones las llamas han arrasado una vivienda en un primer piso y han causado grandes daños en las plantas superioires. Los equipos de emergencia han desalojado la finca, y aunque inicialmente se temía la posibilidad de que hubiera gente atrapada, se ha confirmado que no se han registrado daños personales

El fuego se ha declarado sobre las once de la mañana. Al lugar han acudido dotaciones de la Policía Local de Llucmajor y la Guardia Civi que han llegado al lugar han desalojado el edificio, de tres plantas de altura, y han cortado la calle para facilitar el trabajo de los bomberos. Una patrulla de la Guardia Civil ha rescatado dos perros y un gato de una de las viviendas afectadas.

Las dotaciones de los Bombers han conseguido extinguir las llamas sobre las once y media. Los equipos de emergencia han comprobado que no había quedado ninguna persona atrapada y no se han registrado heridos. El fuego ha arrasado una vivienda y varias más han sufrido graves daños.