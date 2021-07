El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, declaró que las tres personas detenidas por la muerte de Samuel Luiz, dos hombres y una mujer, son "los presuntos autores" de la paliza que sufrió en la madrugada del pasado sábado. Durante el programa de la Cadena SER 'Hoy por hoy' con Àngels Barceló, Miñones manifestó que la investigación sigue abierta y, no se descartan nuevas detenciones a lo largo de estos días.

El delegado explicó que la policía continúa tratando de identificar a todos los participantes en la agresión mediante la recogida de testimonios y el visionado de cámaras de la Policía local y los comercios.

"Todas las investigaciones están abiertas, incluida la homofobia y no se descarta ninguna de ellas. Mi obligación es pedir prudencia y responsabilidad", advirtió Miñones sobre la causa de la agresión, quien solicitó que se deje "actuar a la Policía" con el objetivo de "llevar ante la justicia a los autores del delito". "No se descarta ninguna de las vías de investigación. El juez determinará si es delito de odio o no", señaló.

El delegado recordó que se tomó declaración a 15 personas acerca de los hechos y que cruzándolas "el juez determinará si hay delito de odio". "El objetivo es tenerlo todo bien cerrado en la investigación. Y en cuanto se pueda, cerrar la investigación, pero no queremos correr el riesgo de no tenerlo todo bien cerrado", manifestó.

En comisaría

Los tres únicos detenidos hasta ahora por el crimen de Samuel Luiz no pasarán hoy a disposición judicial, informan a Efe fuentes de la Policía Nacional. Los tres continúan detenidos mientras siguen las investigaciones, con pruebas testificales e interrogatorios, que auguran nuevas detenciones en "las próximas horas o días", ha indicado este miércoles el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, en la Ciudad de la Cultura.

También se ha pronunciado sobre este caso el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras participar en otro acto en Santiago. "La investigación continúa y de momento no hay conclusiones sobre le móvil o la causa, por supuesto irracional y miserable de este asesinato", ha incidido el titular de la Xunta.

Ha asegurado que ante el "acto miserable de asesinar" a un persona indefensa de una paliza entre varias personas absolutamente cobardes queda "acompañar a la familia y amigos del joven asesinado" y exigir responsabilidades penales a las personas que de forma "directa o indirecta" hayan participado.