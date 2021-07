Imputado por delito de odio por escupir a la regidora de Seguretat de Palma durante el Orgullo

Los hechos ocurrieron sobre las ocho de la tarde del pasado 28 de junio, mientras se celebraba la marcha reivindicativa organizada por los colectivos LGTBI, que cubrió el trayecto entre la Plaza de España y el Parc de la Mar. La concejala de Seguretat de Cort, Joana Maria Adrover, había participado en parte del recorrido, y regresaba a su casa junto a su marido. Ella llevaba una mascarilla con los colores del arcoíris, símbolo del movimiento gay.

«Íbamos por la acera de la calle Capuxins, y este hombre se nos acercó por detrás por el carril bici, y al llegar a nuestra altura ralentizó la marcha. Se puso en paralelo nuestro, nos estuvo mirando un rato y, de improviso, nos escupió a los dos».

La regidora explicaba ayer que al principio no entendía nada. «No daba crédito a lo que había ocurrido, no fue hasta al cabo de un rato que me di cuenta de que yo llevaba una mascarilla con los colores del arcoíris».

El marido de Adrover salió corriendo detrás del individuo que les había escupido. Mientras huía con el patinete, el hombre se bajó los pantalones y les enseñó el culo. Durante su fuga atropelló a un anciano y siguió la marcha sin prestarle atención.

El individuo siguió con el patinete hacia las Avenidas, pero se encontró con el semáforo en rojo y una patrulla policial que estaba retirando las vallas que se habían instalado durante la marcha del Orgullo. El marido de la concejala les pidió ayuda a gritos y los agentes le interceptaron.

Delito de odio

El hombre fue identificado. Resultó ser un ciudadano español de 37 años, que aparentaba estar bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Al tener conocimiento de lo ocurrido, y ante la evidencia de que había escupido a la pareja por el color de la mascarilla que llevaba la concejala, le imputaron por un delito de odio.

«Yo no le había visto en mi vida, y no creo me conociera ni que actuara así por mi condición de regidora», explicaba ayer la regidora de Seguretat. «Al final llegamos a la conclusión de que lo hizo por el color de mi mascarilla. Nos tocó a nosotros como le podía haber tocado a cualquier otro. Pero, desde luego, fue una situación muy desagradable».